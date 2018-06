Vicemiss Čerešňáková se stáhla do ústraní, aby napsala knihu

„Na té knížce pracuji dva roky a při mém vytíženém programu to považuji téměř za zázrak, že se mi podařila dopsat a dotáhnout do konce. Před rokem jsem si řekla, že do roka tu knihu dopíši a do konce roku 2015 ji vydám, a ve svém životě se snažím si za svými sny a cíli jít,“ uvedla Čerešňáková, jejíž kniha by se na trhu měla objevit v průběhu podzimu.

Téma knihy zatím modelka neprozradila, ale kromě příběhu by čtenářům ráda předala i to, jak je možné přistupovat k životu a pracovat sám na sobě. „Tematika osobního i duchovního rozvoje je mi blízká a pokusila jsem se ji začlenit do příběhu tak, aby třeba i druhé posunula v životě o kus dál a aby jim umožnila na věci i jiný úhel pohledu. Sama jsem vděčná za mnoho rad, poučení či názorů na život, které jsem od jiných lidí kdy dostala.“

Čerešňáková přiznala, že aby měla na psaní knihy mezi pracovními povinnostmi klid, stahovala se hodně do ústraní. „Napsat krátký text jde kdykoliv, ale napsat souvislý příběh proložený myšlenkami chce mnoho času, klidu a soustředění a to jinak než v ústraní nejde. Nevím, jestli kniha veřejnost zaujme, nevím, jestli bude úspěšná, ale až se za sebou jednou v životě ohlédnu, bude mi líto věcí, které jsem neudělala, ne těch, které jsem udělala,“ má jasno ve svém životním přístupu.

„Vím, že jdu do projektu, který může vyjít a nemusí, ale v našem životě neexistuje žádná jistota. Navíc se člověk stejně nikdy nezavděčí všem, takže jsem realista bez přehnaných očekávání, který jde s kůží na trh, a zbytek se uvidí,“ dodává.

Vicemiss 2007 se už na přehlídkových molech objevuje spíše jen výjimečně, podstatně častěji působí jako moderátorka a manažerka. Libuje si v tom, že při práci může využívat znalost několika světových jazyků.

Eva Čerešňáková si postavu udržuje tancem u tyče.

Kromě psaní se Česká Vicemiss 2007 oddává v poslední době i méně tradičnímu sportu, kterým je Pole Fitness, jímž zpevňuje a tvaruje postavu. Sama modelka přiznala, že je v lepší formě než kdykoliv předtím, a právě životní rovnováha jí pomohla k tomu, aby svoje první literární dílo dokončila.