Vicemiss Čerešňáková fotila v Miami, musela zhubnout pět kilo

"V prosinci mě v Itálii oslovil ředitel produkční společnosti se zajímavou nabídkou, ale podmínkou bylo pár kilo dolů. Protože se letělo fotit do Miami, byla to pro mě velká motivace na to, abych alespoň čtyři kila shodila. V lednu jsem proto nejedla skoro nic jiného než zeleninu a cvičila jsem téměř každý den. I když jsem byla se svojí postavou spokojená, rozhodla jsem se na sobě makat, abych mohla do Ameriky odletět,“ prozradila Čerešňáková, která si musela odepřít cokoli tučné, sladké i alkohol.

"Dieta byla náročná a při cvičení mi občas docházely síly, ale zvládla jsem to. Pod vedením osobního trenéra v karlínském fitness klubu jsem dala téměř pět kilo dolů. Zelenina syrová, zelenina vařená, voda a čaje, to bylo na denním pořádku. Všechno to úsilí ale stálo za to, protože část focení byla na nádherných plážích a to jsem při té zimě, která je v Česku, nesmírně ocenila. Hned bych se tam vrátila,“ posteskla si vicemiss.

Při svém pobytu v Miami dostala Eva od tamní modelingové agentury nabídku, aby na nějakou dobu v Americe zůstala, ale školní povinnosti jí v tom zabránily. Čerešňáková totiž dokončuje studium na vysoké škole. Ještě jí chybí uzavřít poslední semestr, napsat diplomovou práci a složit státní zkoušku. Až školu dokončí, ráda by se do Miami vrátila.

"Bylo tam úžasně a lidi, se kterými jsem spolupracovala, byli velmi příjemní. Kromě práce modelky jsme se bavili o budoucích projektech a možnostech a věřím, že se spolupráce rozroste. V rámci své firmy, která se věnuje produkci a marketingu, bych jim chtěla nabídnout pomoc s produkcí a výběrem modelek v Praze, kam se v příštím roce celý tým chystá. Plánují zde několik focení a vzájemnou spolupráci uvítají," popsala své plány Čerešňáková.