Miss Čerešňáková by si přála partnera, který věří v Boha

"Rodiče mě k víře v boha vedli už od dětství, za což jsem nesmírně ráda, ale je pravda, že teprve s věkem a postupným rozvojem sebe sama jsem našla tu pravou víru. Dnes si svůj život bez vztahu s Bohem nedokážu představit a moc bych si přála, až do mého života přijde ten pravý, aby to vnímal stejně,“ prozradila.

Modelka také přiznala, že právě období samoty jejímu duchovnímu rozvoji prospívá. "Vím, že ne každý mě chápe, ale když je člověk sám, má daleko více prostoru na přemýšlení, hledání odpovědí na některé otázky, vnímání souvislostí a třeba i prostor k lepšímu porozumění biblických textů. Není ale potřeba příliš filozofovat, protože důležitá je podstata, a tou je podle mě dobro a láska."

Čerešňáková se v poslední době objevovala v tričku s českou vlajkou. Byla z kolekce Marka Lopatiče a vicemiss se stala tváří kampaně Vytvořeno námi! spolu s Mužem roku 2011 Martinem Gardavským.

"Název kolekce Vytvořeno námi! má podtrhnout fakt, že své štěstí a svůj život si tvoříme sami, a to konkrétními činy a přístupem k životu. Současně motiv vlajky a národní barvy zdůrazňuje význam vlastenectví i hodnot, stejně jako kvality domácí produkce. I obuv a kabelky vznikaly v České republice,“ upřesnila modelka. "Současně si myslím, že když se v nejrůznějších řetězcích prodává oblečení třeba s americkou vlajkou, proč bychom raději nenosili tu vlastní, naší země?"

Podobný názor sdílí i Martin Gardavský, Muž roku 2011 a druhý nejkrásnější muž planety. "Pokud člověk stráví nějaký čas ve městě, jakým je Sao Paulo s dvaceti miliony obyvatel, tak si teprve uvědomí, jak snadné a krásné je žít například v Praze. Je úžasné i to, že se všude dostanete pěšky. A to ještě nemluvím o bezpečí, které se dle mého názoru blíží k nejlepším v Evropě. V České republice si opravdu nemáme na co stěžovat, je to krásné místo."