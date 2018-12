Čerešňáková: Nejvíce mi v životě pomáhá víra a duchovní rozměr

Poslední dva roky pro vás byly náročné. Prodej soutěže Česká Miss, nemoc partnera. Co vám pomohlo nelehké chvíle zvládnout?

Byly momenty, kdy si člověk opravdu sáhl na dno. Sešlo se toho poměrně hodně naráz. Některé věci v životě ovlivníme, jiné však nikoliv. Musíme je přijímat tak, jak přicházejí. Snažím se být životní optimista, i když někdy je to neskutečně těžké. Pozitivní přístup k životu určitě pomáhá. Pokud mám sílu, čerpám energii při sportu, hlavně běhání. Nejvíc mi však v životě pomáhá víra v boha a duchovní rozměr. Cítím, jak se spolu s každou životní zkouškou v tomto směru posouvám o kus dále.

Našla jste si po finálovém galavečeru a následném odchodu ze soutěže krásy čas na odpočinek? Nebo jste se hned vrhla na další pracovní povinnosti?

Cítila jsem, že musím po tom náročnějším období vypnout a načerpat síly, dobít baterky. Na několik týdnů jsem proto v létě odjela do Itálie a s kamarádkou jsme procestovaly Toskánsko. Musím přiznat, že se mi podařilo se úplně odtrhnout od reality a na pracovní povinnosti jsem se poté doslova těšila. Dokážu si odpočinout i při moderování.

V létě jste oznámila odchod z České Miss. Čemu se aktuálně věnujete?

Po letním odpočinku a cestování jsem se vrátila k moderování nejrůznějších akcí, a to jak v češtině, tak angličtině a dalších jazycích. Dříve jsem kvůli Miss musela spoustu nabídek odmítat. Současně řeším marketing pro jednu mezinárodní společnost a také spolupracuji na několika dalších projektech.

Soutěž krásy je pro vás tedy minulostí?

Ano. I přesto, že jsem po prosbě aktuálního majitele pomáhala dívky připravit na světové soutěže. Mým největším snem je nyní spokojený rodinný život, harmonické partnerství a několik dětí. Ale než se mi takový sen splní, tak je tu prostor realizovat jiné menší sny. V příštím roce bych ráda vydala další knížku. Také bych chtěla procestovat Latinskou Ameriku, alespoň některé státy, a v rámci kariéry bych si přála získat příležitost moderovat přímý přenos. Vím, že je to ambiciózní cíl, ale s více jak desetiletými zkušenostmi v oblasti moderování věřím, že bych to zvládla. Tak uvidíme. Třeba se příležitost objeví. Byla bych za ni vděčná.

Eva Čerešňáková a Martin Ditmar

Odchod ze soutěže krásy je pro vás úleva, nebo vás to mrzí?

Úleva je to v tom, že to bylo opravdu náročné. Řešilo se hodně věcí, které veřejnost ani nevidí. Jde o celoroční práci na plný úvazek. Zároveň to nebylo jednoduché při těch okolnostech, které tam byly. Ať už to byla nemoc partnera Martina, nebo komplikace ve vztahu. Mediální útoky proti nám, to byl pro mě neskutečný stres a tlak. Musím říct, že díky tomu, že v soutěži v tuto chvíli už nejsem, se mi děsně ulevilo.

Co je tím motorem, který vás žene?

Určitě charita. Před dvěma lety jsem šla do soutěže krásy s tím, že bych chtěla charitu dělat ve větším. Bohužel, bylo tam toho tolik, že na to zbývalo opravdu minimum času. Proto jsem šťastná, že teď mohu konečně zase pomáhat druhým.