Eva by ho Milanovi klidně ušmikla

Vůbec vše se tentokrát točilo kolem Milana a Evičky.

Řešil se především Evin cucflek, který jí vyrobil David. "Je tady za vyhlášenýho agresora, že prostě ho pustíte na Evu?" podivovala se Lena nad tím, že Milan nijak nezasáhl a neochránil svou holku. "Jakou svou holku?" štěkal po ní Milan, hned se ale otočil: "Pojď si lehnout Evičko." Lena dál rozebírala s Filipem, jestli ti dva už spolu něco měli. Od Evy ví, že nic, ale Filip má od Šreka a Milana jiné informace a Evě nevěří, "protože kecá".

Po (nejen) vodní kalamitě, která se prohnala domem, dostali kluci od Velkého bratra rozkaz uklidit celý dům do posledního zrnka prachu. A Milan se vskutku činil. Sice dost remcal, ale je to kluk šikovná. Stefanie hned předváděl krásně vypulírovanou ledničku. "Nádhera, no skvělý!" povzbuzovala ho v bílém županu.

Na řadu přišel i nákup potravin z týdenního rozpočtu. A i tady se Milan s Evou kočkovali: "Majonéza je nezdravá! Budeš tlustej!" tvrdila Milanovi Eva, která chtěla kečup. "Jo? Tak se podívej na sebe, ty nádhero!" nenechal se Milan. Oksanu zase odstrčili dozadu a Filip jí naprosto ignoroval, když chtěla ovocný jogurt. Raději objednal cigarety a pivo pro ostatní - alespoň jí to nakukali. Chudák holka, v Domě zdravá výživa prostě neletí.

Eva si na Milana pořádně došlápla

Evička je holka činu a tajného úkolu Velkého bratra se nezalekla. Sotva ji Mikeš odvedl do svého pelíšku, tak spustila doslova kanonádu nápadů a argumentů, jak ho přesvědčit o její lásce, a že budou i po skončení soutěže spolu.

A šla na to od lesa. Hned mu připomněla, jak jí často (ne)projevuje náklonnost: "Máš mě ráda? Nemáš mě ráda? A pak, když ti chci dát pusu, tak se jako stydíš na veřejnosti..." "Otoč se na druhou stranu, prskáš na mě... To je pro diváky, já na to se...!" nevěřil jí stále Milan, když začala řešit otázku společného bydlení v Praze nebo v Hradci.

Eva se ale nevzdává a hustí do Milana dál: "Dneska řeknu Bratrovi, že bysme chtěli svatbu." Milan ale nechce: "Já ne, přijde nějaká nová kočička a..." Evu to namíchlo a tasila zbraň těžkého kalibru: "To se opovaž a ušmiknu ti to, co máš dole. Teda jestli tam ještě něco máš?" A myslela to celkem vážně.

Po tomhle už Milan začal dost váhat a svěřil se Šrekovi, že netuší, jestli se zbláznila nebo ho vážně miluje. Šrek mu moc nepomohl. Naopak jeho nejistotu ještě posílil. A Evča jede dál: Já bych to ale chtěla řešit, jak to bude mezi náma?" Zoufalý Milan už neví co: "Ale, prosím tě. Neřeš zbytečný věci... Dej mi pokoj! Hlaď mi muskl!" A Eva ho doráží: "Já doufám, že mě máš nejraději." Když se Mikeš nemůže rozhoupat, rychle mu připomíná: "Hele, to bych ti pěkně vykrákorala... Tohodle brouka, co tam máš, bych v noci pěkně kchchrrr..." (pozn. uřízla) A ujišťuje všechny, že v žárlivosti by toho byla klidně schopna.

Jo, Mikeši neměl si dráždit vosu bosou nohou. Sexu se ti zachtělo, tak to teď budeš muset nějak vyřešit. Jen si dej bacha!!! Aby v domě kromě Stefanie nebyla místo tebe Milena!!!