Koktejl z placenty mi udělala dula, prozradila Eva Burešová

„Já bych to řekla takhle: být mámou malého dítěte je náročné. Ale těžké to nemám. Těžké to mají maminky, které jsou s dětmi úplně samy, nejen bez partnera, ale i bez rodičů, bez jakékoliv pomoci. Nebo když mají dítě nemocné. Mně pomáhá maminka. Beru to tak, že mateřství je pro mě obrovská zkušenost a umožnilo mi zjistit, co všechno zvládnu a na co všechno mám,“ říká Eva Burešová.

To, že se stala maminkou ve 23 letech, nevidí jako nevýhodu. Právě naopak. „Mám energii všechno zvládat. Pracuju a zároveň mám sílu dělat s ním srandičky, smát se. Nemyslela jsem si, že budu maminka tak brzy, ale možná je to tím větší štěstí,“ prohlásila.

Eva Burešová také prozradila, jak to bylo se zpracováním její placenty po porodu. Zkusila metodu využívanou v čínské medicíně, nechala si udělat kapsle, tinkturu a koktejl.

„Chápu, že výraz koktejl může vzbuzovat představu něčeho nechutného, ale byla to v podstatě část placenty ve směsi ovoce, kterou jsem vypila po porodu. Dodalo mi to obrovskou energii,“ řekla.

„Koktejl mi udělala dula, k dalšímu zpracování se pak placenta posílá. Vznikly z ní kapsle a tinktura. Kapsle pomáhají v šestinedělí, například k rozjetí laktace nebo k uklidnění deprese. Jsou dobré i ve vyšším věku dítěte k jeho uklidnění, například, když mu rostou zoubky,“ vysvětlila.

„Tinktura je na mnohem delší dobu, užívá se po pár kapičkách. Takže dosud, když mám nějaké špatné stavy, pár kapek si dám,“ dodala s tím, že by to doporučila i ostatním maminkám. „Pokud se mi podaří mít ještě jedno dítě, stoprocentně do toho půjdu znovu.“