Susan Sarandonová bude opět babička, její dcera je podruhé těhotná

Eva Amurri nedávno řešila nepříjemnosti kolem chůvy, která se pokoušela svést jejího manžela (více zde). Ale teď má důvod k radosti.

„S obrovskou radostí, nadšením a nesmírnou vděčností Kyle, Marlowe a já bychom chtěli oznámit, že letos na podzim očekáváme nový přírůstek do naší rodiny! S Kylem se nemůžeme dočkat, až uvidíme, jaká bude Marlowe zábavná a milující velká sestra,“ oznámila herečka na svých internetových stránkách HappilyEvaAfter.

Nastávající maminka přiznala, že s manželem byli zvědaví a nechali si říct, co se jim narodí. Prý by nevydrželi čekat až do porodu. „A protože jsme netrpěliví, a předpokládáme že i vy, rádi bychom vám řekli, že budeme mít chlapečka!“ napsala Amurri.

Herečka a sportovní komentátor se vzali v říjnu 2011. Jejich dcera Marlowe se narodila v srpnu 2014. Amurri byla o rok později opět těhotná, ale potratila.

Eva Amurri je nejstarším dítětem herečky Susan Sarandonové. Jejím otcem je italský režisér Frank Amurri. Sarandonová má ještě dva syny s bývalým partnerem Timem Robbinsem.