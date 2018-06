Eva Aichmajerová raději vozí svého přítele sama

"Pokud by měl můj přítel někdy chuť se nechat svézt v autě s krásnou ženou, tak já bych se prostě nalíčila, oblékla a odvezla bych ho raději sama," přiznala Eva Aichmajerová, která už delší dobu chodí se spisovatelem a šéfredaktorem pánského časopisu René Decastelem.

Přestože Aichmajerová pravděpodobně novou taxislužbu jen tak nevyužije, krásným stevardkám fandí. Ty mají za úkol svého klienta na místo určení nejen odvézt, ale případě zájmu i doprovodit do společnosti nebo je na přání z určeného místa osobně vyzvednout. "Představa, že jako taxikářky jezdí ženy, je už poměrně klasická. Ovšem to, že jsou to velmi křehké, jemné, krásné, mladé slečny, je už trochu o strach. Já doufám, že slečny vydrží, že ovládají bojové umění a že se jim nic nestane," projevila své obavy Eva Aichmajerová.

Zato Michal David přiznal, že služby originální taxislužby v budoucnu určitě využije. "Myslím, že si je určitě někdy zavolám. Dostanete navíc ještě na závěr skleničku šampaňského na závěr, když pojedete domů, tak to není špatné," usmíval se Michal David.

Aby řidičky taxíků mohly v případě potřeby své klienty ve společnosti dostatečně reprezentovat, mají na sobě elegantní kostýmky, které navrhl oblíbený český návrhář Josef Klír. "Lidé pořád řeší, že dělám extravagantní věci, že to není nositelné. Ale já umím dělat i věci, které jsou fajn, na pohodu a jsou i praktické. To znamená do auta, za volant. Tímhle jsem to chtěl trošku ukázat," prozradil na závěr Josef Klír.