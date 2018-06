Eva Aichmajerová: Po bouračce jsem volala záchranku i policii

"Naštěstí jsem byla připoutaná a tak to odnesly jen dioptrické brýle. Nejvíce mě zranily airbagy a od pásů jsem celá pohmožděná," vypočítává následky hromadné havárie Aichmajerová, která jela na letiště vyzvednout kolegu Víta Havliše.

Ten se ovšem odvozu nedočkal. "Najednou řidič vpředu hodil myšku doprava a my za ním jsme to už neubrzdili," vysvětluje Eva. "Když jsem viděla, že nezvládnu zabrzdit, hned mě napadlo, že nejhorší je čelní náraz, bohužel ale nebylo možné strhnout auto doprava, protože na krajnici stálo auto." A tak to Eva napálila přímo do vozu před sebou. "První, co mi blesklo hlavou, bylo - rychle z auta ven a vypnout motor, aby nezačal hořet," svěřuje se.

"Bourala jsem poprvé a to řídím od svých osmnácti let," dodává osmadvacetiletá herečka a moderátorka, která dokázala zachovat chladnou hlavu. "Byla jsem v té havárce jediná ženská a já nakonec přivolala jak sanitku, tak policii, a to mě hodně překvapilo. Srandovní bylo, že jsem si nemohla vzpomenout jaké číslo má záchranka. Jediné, co jsem si v tu chvíli pamatovala, bylo číslo 158!"

Její Ford Fiesta dopadl ze všech vozů nejhůř a má zrušený skoro celý předek. Škoda je na něm za sedmdesát tisíc korun. "K lékaři jsem ještě nestihla zajít, dnes celý den řeším auto," přiznává potlučená Eva. Pracovní plány ale naštěstí díky nehodě rušit nemusí. "V magazínu Extra nebudu ukazovat na kameru od airbagů spálenou ruku a modřina se na dolní čelisti také zamaskuje."



Jak se zdá, má Eva Aichmajerová vše již promyšleno, a tak středečnímu natáčení videoklipu pro začínající nadějnou zpěvačku Markétu Poulíčkovou, nebude nic stát v cestě. "Ve videoklipu budu účinkovat, měl by být ve stylu ohromné taneční show."