Eva Aichmajerová: Naostro nechodím ani doma

Tepláky nosí Eva ráda i doma. "Jsem prototyp ženy, která přijde domů a chce mít absolutní pohodlí. Doma mě opravdu v ničem krajkovém ani v pantoflíčkách na podpatcích nepotkáte. Právě v tomto úboru chodím nejraději po svém baráčku a po zahradě. Je pohodlný a nebojím se v něm kamkoliv si sednout," řekla. Domácích obleků z bavlny má herečka několik, všechny v zářivých barvách. Klasické tepláky s lampasy byste ale v jejím šatníku nenašli.

Eva Aichmajerová na sebe prozradila i to, že ani když za ní zapadnou domovní dveře, nechodí po bytě nahá nebo "naostro". Bez prádla by se prý necítila vůbec dobře.

"Pokud mají modelky krásná a pevná prsa, tak proti nahoře bez nic nemám, ale dole bez, to v žádném případě!" řekla."Já si na prádlo dost potrpím, mám ráda spíš měkké bavlněné materiály, když si beru na sebe velmi nízké bokové kalhoty nebo průsvitnou halenku, tak volím krajky, jsou příjemné," prozradila.

Aichmajerové tak nehrozí skandál, který způsobila nedávno na filmovém festivalu v Cannes francouzská herečka Jasmine Lafitte, když si opomněla obléci spodní prádlo. Bulvárním fotografům se tak naskytl nečekaný pohled na její intimní partie. - více o tomto skandálu čtěte zde