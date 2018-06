Eva Aichmajerová je ve třetím měsíci těhotenství

I když se může zdát, že je miminko dílem šťastných náhod, pravda je trochu jiná. "Miminko bylo plánované, a jsme rádi, že se to povedlo takhle brzy, asi je to osud. Dává nám tak najevo, že k sobě opravdu patříme. Sice jsme spolu krátce, ale známe se už skoro osm let, takže toho o sobě víme dost i na tak závažné rozhodnutí jako je miminko," míní moderátorka. - čtěte Těhotná Aichmajerová: Gratulovali mi i bývalí partneři

Přiznává, že se oba vztahu zpočátku bránili, ale uniknout mu nešlo. "Koukali jsme po sobě už docela dlouho, ale buď jsem byla zadaná já nebo on a nechtěli jsme začínat vztah s tím, že bychom někoho podváděli, a pak jsme se najednou sešli v okamžiku, kdy jsme oba byli nezadaní a prostě to přeskočilo a funguje to neuvěřitelně."



Eva Aichmajerová

O svatbě moderátorka zatím nemůže přemýšlet, René je totiž ženatý. "S manželkou už rok nežijí, ona má navíc také partnera, takže rozvod je jen formalita," vysvětlila Aichmajerová, která s novým partnerem a otcem svého očekávaného potomka žije necelé čtyři měsíce.

Eva Aichmajerová se v českém i zahraničním showbyznysu pohybuje již řadu let, s modelingem například začínala v pubertě.

Jako herečka si zahrála v několika zahraničních projektech jako například v seriálu Xena. U nás vystupovala v divadelní hře Jana Krause Nahniličko.



Eva Aichmajerová v době, kdy moderovala Big Brother

Má za sebou také moderování Snídaně s Novou či reality show Big Brother. V současné době je moderátorkou hudební stanice Óčko. - více čtěte zde