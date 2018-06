Eva Aichmajerová dostala Nekonečnou šanci

Eva Aichmajerová se na nový projekt velmi těší, i když je si jistá, že začátky nebudou úplně jednoduché. Oproti předtáčenému Extra jde totiž o živé vysílání. "Už když jsem začínala v Extra, nebylo to úplně hladké," přiznává. "Lidi ve štábu se mnou museli mít ze začátku velkou trpělivost."

"Nastoupila jsem po Mirce Čejkové, která byla výborná moderátorka. Všechno s ní jeli hned na první dobrou a u mě to byl zpočátku trochu problém. Mně se to dařilo až tak na třetí dobrou, ale nikdo si naštěstí nestěžoval. Naopak říkali, že se alespoň se mnou zasmějí. Já totiž vždycky rychleji mluvím, než přemýšlím, takže některé přeřeky byly opravdu neuvěřitelné. Třeba jsem začala nějakou větu a dokončila úplně jinou. Všichni to slyšeli, ozval se hrozný smích, ale já vůbec nic netušila."

Přestala řvát vzteky

Bývalá moderátorka Big Brothera a příležitostná modelka, která nyní žije s režisérem Adrianem Stojkovem, nesla svůj odchod z televize dost těžko a o Extra se snažila do poslední chvíle bojovat.

"Přišla jsem s několika návrhy, co na něm vylepšit, ale bylo už pozdě a o zrušení pořadu bylo rozhodnuto. Přitom vím, že lidem se postupně začalo moje moderování víc líbit. Nejdřív jsem dostávala esemesky, jak jsem nepřirozená, pak další, že se lepším, i když mám ještě co zdokonalovat. Hned jsem se cítila lépe a už se mi nechtělo tolik řvát vzteky, když jsem se viděla v televizi," směje se.

Nekonečná šance se na Primě vysílá živě od pondělí do pátku a Eviným partnerem bude Vlasta Korec, který pořad uvádí už dva roky. Eva Aichmajerová v něm nahradila blonďatou moderátorku a zpěvačku Luďku Kuralovou.