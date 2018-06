Eva a Vašek plánují miminko a sledují iDNES.cz

"Necháme to životu. Osud to vyladí," řekl iDNES.cz pětapadesátiletý Václav Ševčík a jeho osmatřicetiletá manželka Eva souhlasně přikývla.

Manželé se před několika dny vrátili z Francouzské Polynésie, kde je také zastihla šťastná zpráva - pozvání na koncert k blížícím se sedmdesátinám Karla Gotta. "V prvním kole jsem se začal smát a říkal jsem, že si z nás někdo dělá srandu, tak jsem to poslal Petru Novotnému, ať to prověří, a řekl, že to myslí skutečně vážně," vylíčil první dojmy Vašek. "Je to pro nás velká čest a pocta a jsme rádi," dodala Eva.

A právě tady dvojice objevila kouzlo internetových médií, a hlavně portálu iDNES.cz. "U přátel-krajanů, u kterých jsme byli, měli naladěný na internetu iDNES.cz, Honza mě naučil dívat se, co je nového. Hodně ovlivňujete krajany," tlumočili poznatky z ciziny.

Petr Novotný, Eva a Vašek na plakátu a Luboš Xaver Veselý

Pro legendární hudební duo je teď nejdůležitější příprava na koncerty pod horou Říp, které se konají na konci května. Tři koncerty, na nichž by se mohlo úhrnem sejít až 100 tisíc návštěvníků, pořádá se svou agenturou Petr Novotný. "Zastesklo se mi po pořádné, velké akci, na které by se dělalo dlouho dopředu a pracovaly na ní stovky lidí," uvedl bavič a promotér. - čtěte Eva a Vašek na pikniku čekají sto tisíc příznivců české písničky

Zazpívá i Karel Gott? "Kdyby tam byl, byla by to bomba," shodli se Eva a Vašek.