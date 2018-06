Eva a Vašek tráví zimy v zahraničí, dcera tam chodí do školy

„Před šesti léty jsme začali navštěvovat v zimním období anglicky mluvící země. Takže Evička chodila třeba tři měsíce do školy v Austrálii, v Kanadě byla celé prázdniny. Když jí bylo 6 let, tak byla půl roku v San Francisku a na Floridě,“ vyjmenoval Vašek.

„Zvolili jsme to na základě zkušeností s krajany. Když mluví doma mateřským jazykem a ve škole mluví jiným, tak jim zůstává otevřený vztah k jazykům. Angličtinu se nikdy neučila, ale hrou do ní vstoupila a dnes může říct, že má v podstatě dva mateřské jazyky, protože mezi nimi vůbec nerozlišuje. Lidé z anglicky mluvících zemí se nás ptají, kde se naučila bez akcentu mluvit,“ dodal.

Evě je jedenáct let a vyrůstala na muzice svých rodičů. Teď si ale interprety hledá sama na internetu a její oblíbenkyní je třeba Adele. „Asi je to tak, že když holky ve třídě začnou něco poslouchat a říkají, že to je nejlepší, tak se na to všichni vrhnou,“ míní Vašek.

Ačkoli vrstevnice malé Evy nejspíš nebudou fanynky jeho muziky, na nezájem si duo Eva a Vašek nemohou stěžovat. Koncertují pravidelně, své fanoušky berou do Tater nebo Chorvatska. Program mají naplánovaný do konce roku 2016.

Když zrovna nekoncertují, nahrávají muziku, kterou pak pouštějí na koncertech. Odmítají, že by zpívali na playback. „Mně se hrozně líbí, jak lidé používají tuto klauzuli a šíří mezi sebou, že je to playback,“ říká Vašek.

„Na rozdíl od většiny lidí zpíváme do kondenzátorových studiových mikrofonů a tím pádem jsme dosáhli toho, že zvuk ve studiu, na desce, na nahrávce a na koncertě je úplně stejný. A neděláme kravál, hrajeme potichu a naše zásada je, že hudbu tvoří zpěv a sdělení. Takže umocňujeme zpěv. Máme studiovou kapelu, kterou doplňujeme různými hosty. Ti vytvoří muziku, aby byla pestrá, a tu nahrávku my pak využíváme pro živé hraní,“ vysvětluje.