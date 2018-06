Eurovize ponížila Tatu a Rusko!

"S odevzdanými hlasy bylo manipulováno tak, aby se, jak je to v posledních letech pravidlem, na čelném místě umístil interpret z kandidátské země Evropské unie," řekl v rozhovoru s listem Moscow Times.



Tatu, které získaly o tři body poroty méně než Setab Erenerová, by podle něj zvítězily, kdyby byly do sčítání zahrnuty i hlasy, které prostřednictvím esemesek poslali diváci z Irska.



Ty, jak známo, přišly z technických důvodů až po uzávěrce, a proto nebyly do konečných výsledků zahrnuty. Kvůli tomu chce Rusko proti výsledkům klání oficiálně protestovat.



Odborníci na mezinárodní vztahy na tom neshledávají nic neobvyklého - už v dobách n ěkdejšího Sovětského svazu Moskva v případě, že její reprezentanti neuspěli na nějakém mezinárodním klání, naznačovala domácí veřejnosti, že k tomu došlo v důsledku zaujatosti hodnotitelů. Zdá se, že Kreml chce v této praxi pokračovat i nadále.





Soutěž vyhrála turecká zpěvačka Sertab Erenerová, druhá byla belgická skupina Urban Trad a až na třetím místě, i když velmi těsně, skončila favorizovaná dvojice Tatu.

Přítom Tatu na tom, aby soutěž vyhrály, měly ohromný zájem, a dělaly tak pro svou propagaci všechno možné. "Pokud soutěž vyhrajeme, vezmeme se, pravděpodobně v Německu," oznámily dívky před zahájením Eurovize.