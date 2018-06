Europoslankyně Bobošíková vezme Muže roku do Bruselu

Výlet do Bruselu s prohlídkou europarlamentu, a to v osobním doprovodu europoslankyně Jany Bobošíkové. To je jedna z cen, jež získali dva nejúspěšnější finalisté, kteří se v Náchodě utkali o titul Muž roku 2008.