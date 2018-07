Pro mladé herečky nastala v Hollywoodu ideální doba, říká Ethan Hawke

„Hollywood je nyní pro ženy rozhodně bezpečnějším místem než před deseti lety. Také mnohem více vnímá jejich názory a postoje. Když jsem byl ve věku mé dcery, rozhodně tomu tak nebylo,“ řekl Hawke v rozhovoru pro The Sunday Times.



Americký herec, čtyřikrát nominovaný na Oscara, přiznává, že on sám si na to, jak to chodí ve filmovém průmyslu nikdy nemohl stěžovat. „Filmový byznys byl vždycky takový pánský klub. Vyhovovalo mi to. Všichni jsme rádi, když společnost funguje v náš prospěch. Nyní je čas se navzájem poslouchat a respektovat,“ řekl.

V roce 2016 Hawke přiznal, že když mu bylo 40 let, přišel o veškeré úspory. „Zničehonic tu byl rozvod, výživné, škola, nové přírůstky do rodiny a já jsem zůstal úplně na mizině. Proto jsem byl vděčný za každou práci,“ dodal.

Dceru Mayu má Hawke se svou první manželkou, herečkou Umou Thurmanovou, se kterou žil v letech 1998-2005. Společně mají také šestnáctiletého syna Levona. Pár začal žít odděleně v roce 2003 kvůli Hawkově nevěře a následující rok požádali manželé o rozvod. Ten byl dokončen v srpnu 2005.

V roce 2008 se herec oženil se svou druhou manželkou Ryan, která u něj původně pracovala jako chůva. S ní má dvě dcery, devítiletou Clementine a šestiletou Indianu.