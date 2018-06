Být otcem je přirozené a hrozně snadné, míní Ethan Hawke

„Být otcem je jedna z nejpřirozenějších věcí, je to opora v životě, který je tak těžký. Vychovávat, najít tu správnou školu, ze všech těch věcí vás může rozbolet hlava. Ale být otcem je neuvěřitelně jednoduché. Vždycky jsem chtěl být tátou,“ prohlásil Hawke pro magazín Beach.

Herec první manželku Umu Thurmanovou poznal v roce 1997 při natáčení filmu Gattaca. O rok později se vzali. Jejich manželství skončilo rozvodem v roce 2005. Pár má spolu dvě děti, Mayu (16) a Levona (12).

Druhou ženu Ryan Shawhughesovou, která předtím u něj doma pracovala jako chůva, si vzal v roce 2008. Má s ní dvě dcery, Clementine (6) a Indianu (3).

„Moje žena mě uzemňuje. Je to nejintenzivnější přátelství, jakého jsem kdy poznal, a je to pro mě skvělé. Všechno v mém životě funguje, když to klape,“ dodala hvězda filmů Obchodník se smrtí, Zloděj životů, Před úsvitem, Před soumrakem a Před půlnocí.