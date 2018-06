Ester: Sestry se přede mnou zamykaly

Vyrůstala jako nejmladší dcera japanologa a výtvarnice. Až dosud hrávala hezké dívky. Ale ve své zatím poslední roli ve filmu Snowboarďáci představuje nepříjemnou sestru jednoho z hlavních hrdinů - je jízlivá a ještě k tomu nosí rovnátka.



* Jak se vám hrálo s rovnátky?

Nebylo to tak hrozné. Ta moje postava si je bere jenom na noc. Původně je měla mít pořád, ale kdyby to tak bylo, vypadala by směšně a nebudila by strach ani odpor. Což podle scénáře měla.



* Poradily vám vaše starší sestry, jak dobře zahrát zlou starší sestru?

To mi nemusely radit, to jsem si prožila. Ale ne, dělám si legraci.



* Hrála jste někdy ve filmu spolu se svou sestrou Aňou?

Jednou, ale není to vidět. Bylo to ve filmu Kytice, kde Anča hrála dvě sestry, dobrou a špatnou, a když měly být v záběru obě naráz, hrála jsem jednu z nich já. Ve filmu je třeba scéna, kdy Dorka padá mrtvá do listí. Tak to jsem padala já.



* Pomáhá vám Anna získávat role?

Děláme si reklamu navzájem, Anča mě občas někam doporučí. Před časem mi dala scénář, ať to jdu zkusit na konkurz. Ale tam mi řekli, že jsem moc mladá, že ještě patřím mezi pubertální typy, zatímco Anča už hraje dospělé ženské.



* Stalo se, že vám příjmení Geislerová uškodilo?

To ne, spíš mi škodí takový obraz, který o mně vytvářejí média. Pořád o mně píší jako o modelce. Lidi si pak často říkají: No jo, je hezká, ale co umí?



* Teď už modelku neděláte?

Občas něco fotím, ale čím dál méně. Baví mě jiné věci.



* Brala jste tu práci vážně?

Myslím, že jsem si na modelku spíš hrála, než abych jí doopravdy byla. Ale bavilo mě to! Z některých fotek jsem měla i radost a říkala jsem si, že až budu stará, zůstane mi kromě všech těch zkušeností také důkaz, že jsem byla hezká.



* Co vás na modelingu bavilo nejvíc?

Víte co? Cestování! Jen si to představte: někdo vám zaplatí letenku a pošle vás do cizí země. A tak jsem šla! Jako nějakej tajnej agent, po letištní hale s malým kufříkem, černý brejle, kolečka cvakala, taková hra to byla, a mě to hrozně bavilo.



Táta nás budil hrou na trubku

* Co se vám nejčastěji vybavuje z dětství?

Miliony věcí. Vidím třeba, jak sedím s mámou u stolu a kreslíme si... Naši nás brali hodně do divadla, na všechny možné výstavy. Táta nosil mámě kytky, nám vozil dárky a říkal, že jsme jeho princezničky. A každý den pro nás něco vymyslel, pořád se něco dělo...



* To vás jako děti muselo bavit. Nebo ne?

Mě to bavilo - byla jsem malá, ale vím, že třeba Aňa občas zatoužila po něčem úplně normálním. A tak chodila ke své kamarádce.

Tři sestry Geislerovy ESTER (EŤA), 20 let. Od šesti se pohybuje ve filmu, začínala v reklamách, objevila se i ve videoklipu Karla Gotta. V říjnu začala studovat na pražské AVU. Letos na podzim dostala - jak říká - "velmi malou, a navíc alternovanou" roli v Divadle Na zábradlí v Praze.



ANNA (AŇA), 28 let. Má základní vzdělání, hereckou konzervatoř nedostudovala. Hrála ve filmech Requiem pro panenku, Jízda, Návrat idiota, Kytice, Želary... Nedávno se jí narodil syn Bruno Fidelio. "Žena temná jak Mariánský příkop, však zářící jak nebeská lilie," básní o Anně sestra Ester.



LENKA (LELA), 29 let. Studovala střední grafickou školu. Maluje a věnuje se grafice, spolupracuje s televizemi, tvoří kostýmy. Má pětiletého Ference a tříletou Máriu. "Čistá to duše a hospodyně jakbysmet. Mrštnost kočičí. Studnice fantazie a moudrosti," tak Ester vidí nejstarší ze sester Geislerových.

* Co se jí tam tolik líbilo?

Pořád něco slavíme

Asi že měli obyčejnou kuchyň, nic zvláštního nedělali, jen tak byli doma... Snad chtěla být chvíli někde, kde by ji táta nebudil hrou na trubku a kde není máma umělkyně, která maluje obrovský obrazy a mozaiky. Někde, kam nechodí na mejdany samí japanologové a kunsthistorici.Ze začátku je to bavilo, měly mě jako panenku. Jenže když jsem byla větší, chtěla jsem poslouchat, jak si vyprávějí, co kde zažily. A to se jim už nelíbilo, takže se přede mnou zamykaly... Proto jsem nakonec byla spíš s mámou a pak s kamarádkou Lindou. No, a s tou jsme vařily lektvary...To byla naše nejzábavnější hra. Vařily jsme ze všeho, co nám přišlo pod ruku. Někdy se to dokonce dalo i jíst! Ale většinou vůbec - to když jsme v koupelně míchaly šampony a krémy a voňavky nebo u mámy v ateliéru všechny ty terpentýny, olejové barvy, benzin... Anebo jsme vzaly lékárničku a vařily jedy.Asi po tátovi. Když byl malý, se sestrou obalili kozí bobky v soli a nabídli to svojí chůvě.Zakousla se do toho...Musíme. Je nás totiž hodně, a tak slavíme spoustu narozenin. Mám to hrozně ráda, vyprávíme si, co se všechno stalo za dobu, co jsme se neviděli. Proto mi vždycky připadá strašně divné, když spolu lidi v některých rodinách vůbec nemluví.Myslíte, že bychom se spolu nebavili? Ne, to si fakt nepamatuju. Samozřejmě že se občas pohádáme, to je jasné, ale hned si to vyříkáme a je hotovo. U nás bylo jenom jedno dlouhé ticho - to když si moje máma tajně vzala mého tátu a její máma s ní asi rok nemluvila.To já nevím, on se jí můj táta zdál celej nějakej divnej. Byl totiž zrzavej a na prvním setkání s ní měl pod kalhotama brčálově zelený punčocháče... Je fakt, že se s mámou pak opravdu rozvedli.Nikdy to nebylo tak, že bychom někomu nadržovaly, protože jsme se měli a máme pořád tak rádi, že ani po jejich rozvodu nešlo mít jednoho rodiče méně radši. S tátou se teď sice vídáme trochu míň, ale navštěvujeme se, kdy to jde.Nevím. Kdybych otěhotněla, tak si dítě určitě nechám. Ale těhotenství a mateřství by mě teď jistě zaskočilo. To zaskočí i zkušenější ženy.Vůbec ne, kojila bych ve škole a přebalovala na lavici. Myslím, že by se to dalo zvládnout. Ne, neviděla bych mateřství jako konec studií.Ani ne. Třeba nedávno jsme se všichni sešli - sestry i švagři - a pekli jsme husu, protože přítel sestry Lenky měl narozeniny. On tam tedy nebyl, tak jsme slavili jeho den bez něj a strašně, strašně jsme se přejedli. A pak jsme najednou začali hrát na schovávanou. Hned se rozhodlo, kdo bude pikat, někdo skočil za pohovku, jiný si vlezl pod stůl, další pod koberec. A když jsem našla Aňu, ta se lekla tak, že se přičurla. Byly jsme jak malé... Pět dospělých dětí se svými dětmi hrálo na schovávanou. A tak mně přišlo, že se vlastně nic nezměnilo.

ESTER GEISLEROVÁ

Narodila se 5. března 1984. Na střední výtvarné škole studovala propagační design, ale věnuje se hlavně herectví. V roce 2002 se stala vítězkou Elite Model Look pro Českou republiku, prestižní soutěže hledající nové talenty pro modeling. Jako dítě hrála například ve filmu Král Ubu, mezi její pozdější role patří Kristina v televizním filmu Hodina tance a lásky či Agnes ve snímku Krysař. S režisérem Milanem Cieslarem dokončuje snímek Krev zmizelého. Hraje i v nové české komedii Snowboarďáci.