Ester opět hledá lásku v reality show

Do seznamovacího pořadu byla Ester pozvaná jako host. Soutěžící dostali za úkol natočit s ní rozhovor jako novináři.

"Ptali se mě na úplně všechno, ale jsem tam tuším všeho všudy tak dvě minuty," řekla iDNES čtyřiadvacetiletá Ládová.

V reality show přiznala, že chce zpívat, že je romantická, ale lásku už nehledá. "Věřím, že si mě najde sama. Samozřejmě na to myslím, chybí mi to, ale neměla bych na ni čas. Partner by musel být hodně trpělivý."

Vzápětí však diváky přesvědčila, že naději rozhodně neztrácí. "Napoprvé to před televizní kamerou nevyšlo, možná to vyjde podruhé," prohlásil moderátor pořadu Libor Bouček a zveřejnil telefonní číslo, na které mohou zájemci posílat Ester milostné nabídky.

A jak si vlastně představuje ideálního partnera? "Ráda bych žila normální život a našla si někoho, kdo mě bude mít rád, ale je to velký problém. Muži se mě totiž strašně bojí, a já je docela chápu. Mám sice řadu kamarádů, ale muže svého srdce zatím hledám marně," řekla smutně Ester Ládová a dodala, že by se od své minulosti ráda definitivně odstřihla.