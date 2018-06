Ester: Můj přítel je hrozně tvrdohlavý

"Půl roku jsem měla podnájem na pražském Spořilově, tak je čas, abych si vyřídila hypotéku a opatřila byteček," řekla Ester Ládová. "V Praze jsem si zvykla. Dokonce tu musím tu být každý den, tak urychleně sháním byt."

I když se Ester velmi líbí centrum Prahy, nejradši by našla bydlení někde na okraji v přírodě.

"Moc se mi líbí Dobřichovice, nebo jiné místo poblíž Karlštejna, protože je tam krásná příroda," prozradila svou volbu Ester. Bohužel je na shánění bytu sama. "Přítele mám v Německu, tak se vidíme málokdy. Bojuji o to, aby všechno v Německu nechal tak, jak to leží a běží, stejně jako jsem to pro něho na začátku vztahu udělala já," vzpomíná Ester Ládová na dobu, kdy se přestěhovala za svým Rogerem do Německa a žila tam dva roky. "Nebude to lehké ho přesvědčit, je hrozně tvrdohlavý," povzdychla si Ester Ládová.



Od neděle se v pražské Městské knihovně představí Ester Ládová v premiéře první hudební sci-fi story Dalibora Jandy Všechno na Mars, kde bude zpívat Jandovy známé hity. Nadále se chce věnovat charitativní činnosti s pořadatelem společensko-charitativních akcí Davidem Novotným, na konci listopadu zazpívá na podporu ústecké zoo.