Ester Ládovou přešla chuť na vdavky

"Psali mi, že by mě ochránili, zahrnuli láskou, dali kdovíco, ale pěvecká kariéra, na které velmi tvrdě pracuji, by musela jít trošku stranou. Za to chlapi nestojí, ještě jsem nenašla jediného, se kterým bych chtěla být celý život. Bohužel... Třeba se takový objeví časem," doufá Ester.

Toho pravého nebude ale určitě hledat pomocí inzerátů. Dívka, která má za sebou účinkování v porno filmu a kvůli níž televize Nova předčasně ukončila tolik propagovaný seznamovací pořad, chce být pěveckou hvězdou. Věří, že osudového muže potká někde na svých cestách. V současné době objíždí se svým půlhodinovým programem republiku a chlubí se, že má velký úspěch. Jejímu talentu věří i muzikant a producent Karel Vágner, který jí vydal CD.

Ester na sobě pracuje a chce své fanoušky překvapit. "Učím se zpívat, trénuji fyzičku a jsem absolutně vytížená. Poznávám spousty lidí a sbírám zkušenosti," řekla.

Ládová tvrdí, že jí psychicky velmi ublížilo, když byla kvůli jednomu erotickému filmu pošpiněna na veřejnosti. "Rozhodla jsem tuto věc zcela vypustit a učím se s tím žít, ale je to těžké," pokrčila rameny.

Na soukromí jí nezbývá moc času, dokonce se jen občas dostane do Ústí nad Labem za svou rodinou, protože se kvůli práci přestěhovala do Prahy. "Samozřejmě, že sama nejsem, ale zatím je to tajemství. Vdávat se ale nechci, ani nechci mít momentálně dítě. Všechno má ještě pár let čas," dala aspoň nepatrně nahlédnout do svého privátního života.