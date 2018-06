Ester Ládová končí se zpíváním!

"Válčí mezi sebou herci i zpěváci. Všechno je to o tom - kde, kdy a za kolik," dodává smutná Ládová, která na svých koncertech nelibě nese i dychtivé pohledy mužů, kteří ji často přímo svlékají očima.

Byla by mnohem raději, kdyby měla menší ňadra.

"Vadí mi, jak se na mě často chlapi koukají. Ale když už jsem to vydržela doteď, ještě to nějakou dobu nechám být. Momentálně se mi nechce investovat peníze do plastické chirurgie," řekla.

Ester si přeje mít se svým přítelem Rogerem hned několik dětí. "Pak se k operaci asi odhodlám. Často si říkám, jak budu po dětech asi vypadat, protože miminka matce prsa přece jen vytahají," podotkla.

Spolu se svým přítelem by si chtěla Ester otevřít speciální podnik. Na co se v podnikání zaměří, to zatím úzkostlivě tají, se sexem to prý ale nemá nic společného. "Zatím sháním informace, zjišťuji, co a jak je třeba udělat, zařídit. Zatím je to strašné, ale až podnik rozjedeme, věřte, bude to moc fajn," usmála se tajuplně.