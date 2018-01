Jsem už trošku unavený klaun, říká Ester Kočičková

„Nemyslela jsem si, že to bude tak zlomové. Zažívám přechod ve všech nuancích toho slova včetně přechodu tvůrčího. Jsem už trošku unavený klaun. Říkám si, že mám před sebou třeba jen deset let v relativním zdraví. A to už si jedna musí vážně rozmyslet, čím ty poslední akční roky naplní. Jestli něčím, co si užije podle svého, nebo něčím takzvaně smysluplným, až bohulibým,“ řekla Ester Kočičková.

Moderátorka přiznala, že i ve svých stand-up vystoupeních se drží poučky ze studia na konzervatoři, že lidi nejvíc oslovují záležitosti jako vztahy, sex, narození, smrt, mládí, stáří, jídlo, práce. Musí je totiž řešit všichni a pořád. Ona k nim přistupuje bez obalu, vždy ironicky a v nadsázce.

„Ovšem právě to, bohužel, mnozí diváci nepochopí a vezmou to naprosto vážně. Z toho bývám nešťastná. Po scénce s předstíraným orgasmem za mnou chodily divačky a děkovaly, jak jsem jim pomohla. Že jsem jim ukázala, jak se to má dělat. Jak udělat partnerovi radost!“ prohlásila s tím, že ty ženy nepochopily její pointu, že předstírat se nemá.

„Představte si, ještě jako hodně mladé dívce se mi stalo, že jsem se při první intimní chvíli s jedním mužem, těsně před jeho Mount Everestem, na celé kolo rozesmála a on se smrtelně urazil. Dokonce mě začal vyhazovat z bytu. Povídá, to jsi nemohla alespoň něco předstírat? A já si tenkrát myslela, že by to mohl být ten pravý,“ řekla s tím, že ji rozesmálo, jak si její milenec počínal vzorově vášnivě a pateticky, skoro jako z filmu.

„Chápu, pro zralého muže je smích v téhle situaci asi hodně zraňující. Zároveň mám ale ověřeno, že pevný vztah průměrně sebestředných lidí unese trochu humoru a zlehčení i v tak delikátní chvíli,“ dodala.