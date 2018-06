Ester: Je konec, Tomáš krade!

Ester se ztratily náušnice s diamanty a jak sama říká, postrádá je od první noci, kdy u ní v bytě Tomáš poprvé spal.

"Bylo to před měsícem, kromě nás dvou tam nikdo nebyl. Dala jsem si je s prstýnky na stolek vedle postele a ráno tam byly jenom ty prstýnky," líčí Ládová, kvůli jejíž pornominulosti Nova zrušila Milionový pár, své důvody k rozchodu. - více zde

Stoprocentně přitom ví, že je měla, protože je má i na fotografii, kterou jim s Tomášem těsně před odchodem domů pořídila její babička. "Měsíc jsem ty náušnice hledala, svůj byt 1+1 jsem převrátila vzhůru nohama a nikde nejsou. Musel je vzít Tomáš," řekla Ládová iDNES. Věděl prý, že jsou v nich diamanty, protože se mu líbily a ptal se na ně už v penzionu Osamělých srdcí, kde bydleli při natáčení televizní reality show.

Tomáš Holan je však v šoku a tvrdí, že nic nevzal. Svou výpověď vykřičel do světa prostřednictvím bulvárního deníku a v šoku je pro změnu Ester. "Nikdy bych veřejně nikomu nevykládala, co udělal a on hned volal do Blesku!" Řekla překvapeně. O sedm let starší Tomáš tak zřejmě u ní ztratil poslední šanci.

I kdyby - prý čistě teoreticky - náušnice přece jen doma našla, ztratil její sympatie kvůli telefonátu do novin. "Kdybych je našla, omluvila bych se mu, ale nevím, zda bych překousla to, že to hned volal do Blesku," přiznala čtyřiadvacetiletá Ládová, která je opět sama a o to víc se soustředí na natáčení svých písní. "V úterý natáčím druhé dvě, pak přijdou na řadu další, aby z toho bylo album." - více zde