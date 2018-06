Nemám pas jako na fotkách v časopisech, říká Ester Janečková

"Mně vadí svět médií, který ukazuje ty takzvaně ideální fotky. I mně vadí, když mě někde vyfotí, a pak mě oříznou ze všech stran," postěžovala si Janečková.

"Samozřejmě já se na sebe ráda podívám jako na oříznutou, ale vadí mi ta nereálnost. Takže to je vzkaz: dělá se to. Opravdu se všichni retušují a nikdo nemá takový pas, jak to vypadá na těch fotkách."

Každý, kdo se pak snaží takovému obrazu připodobnit, má našlápnuto k závažnému problému v podobě mentální anorexie nebo bulimie. Sama Janečková s nimi problém nikdy neměla, ale ve svém okolí se s nimi setkala.

"Mám jednu blízkou kamarádku, která to měla a já jsem to v době, kdy ten problém řešila, nepoznala a nebyla jsem tím člověkem, který by jí dokázal pomoci," postěžovala si na křtu knihy Michaly Jendruchové o mentální anorexii, která má právě pomoci nejen lidem trpícím anorexií, ale hlavně jejich blízkým, aby dokázali pochopit, čím procházejí (víc o autorce čtěte zde).

Janečková vyzkoušela řadu diet, ale vždy ji prý přemohla její žravost. V současné době netloustne jen díky malé dcerce.

Ester Janečková s dcerou

"Maskuju oblečením. Nedělám skoro nic. Veškerý čas mi zabere rodina, takže nemám ani čas cvičit. Občas cvičím doma pilates, ale šidím to. Spíš běhám za Sárou, která leze na hřišti po těch prolézačkách a když člověk běhá za dítětem, tak to funguje. Ale kdykoli jsem řešila nějaký váhový problém, tak u mě zafungovalo jíst pravidelně, často a málo," radí moderátorka.