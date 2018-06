Ester Geislerová se těší na přehlídku slavné návrhářky

"Zahraniční módní přehlídky vypadají úplně jinak než u nás," tvrdí Ester.

"Mají větší šťávu a vizuálně je to určitě mnohem lepší show. Zajímají mě umělci jako Alexander McQueen, John Galliano, nebo třeba právě Westwoodová. Ti mají své přehlídky postavené vždy na nějakém příběhu."

Co se týče samotného oblékání a sledování horkých módních trendů, chová se Ester zdrženlivě.

"Nějaké horečné změny šatníku podle toho, co se právě objeví na přehlídkových molech, mě moc nebere. Je to takové malicherné. Samozřejmě se ráda hezky obléknu, když na to mám čas, ale že bych nějak sledovala módní trendy a kupovala si podle nich jednotlivé kousky oblečení, to se mě netýká. Nakupování mě strašně nebaví. Mám spíš ráda, když mi něco koupí někdo jiný a přinese mi to," tvrdí nejmladší ze tří sester Geislerových.



Ester není pouze herečka, která si zahrála například ve filmu Snowborďáci, ale působila také jako modelka. V roce 2002 dokonce vyhrála casting do Elite Model Look.



"Dělala jsem modelku zhruba od šestnácti do osmnácti let. Nejvíc mě na tom bavilo cestování. Hodně jsem jezdila do zahraničí a poznala spoustu zemí, což se mi mioc líbilo. Ale nebylo to tak silné, abych tomu chtěla obětovat celý svůj život," usmívá se maminka skoro ročních dvojčat Jana Etiena a Mii Rosy.

Westwoodová se chystá do Prahy

Britská návrhářka Vivienne Westwoodová představí v Praze svou tvorbu haute couture od počátku 70. let až po současnost. Osobně uvede přehlídku ve Španělském sále na Pražském hradě ve čtvrtek 17. 5. 2006.

Westwoodová je „Návrhářkou roku“ Velké Británie z let 1990 a 1991. Za svůj přínos módě obdržela od anglické královny Alžběty II. šlechtický titul. Je známa svými odvážnými a vždy originální modely. Kromě Evropy a Spojených států ji zbožňuje Japonsko, které je charakteristické svým někdy až výstředním vkusem.

Její modely například nosí zpěvačka Gwen Stefani, která se netají tím, že Vivienne je pro ni velkou inspirací. Navrhovala též svatební šaty pro tanečnici Ditu von Teese, která se provdala v loni za zpěváka Marilyn Mansona.

Naposledy jsme o Vivienne slyšeli na podzim díky jejímu boji proti britské legislativě, kdy navrhla trička s nápisy I´m not a terrorist (Nejsem terorista). Důvodem bylo rozhodnutí britského parlamentu, které dovoluje zadržet osobu podezřelou z terorismu na dobu několika dnů, aniž by proti dané osobě byly předloženy usvědčující důkazy. Výtěžek z prodeje šel na konto britské organizace za lidská práva.