Ester Geislerová: Herečka, grafička? Nejspíš topmodelka

Na rohu ulice svítí rozcuchaná zrzavá holka. Kouří startky. Má obrovský šedivý kabát po tátovi, v půli přepásaný mohutným páskem. Červený rolák na zip. Tesilové kalhoty a ostře zelené ponožky ve starých botách. Správně, Ester Geislerová je studentka posledního ročníku výtvarné a grafické školy.



Ze širokého úsměvu se jí dělají dolíčky. Usedla k malému stolu a objednala si čaj. Mladý číšník krouží kolem a ptá se, jestli nechce ochutnat burčák. Ochutnává střídavě červený a bílý. „Ten bílý je rozhodně lepší,“ říká zvonivým hlasem.

Pak se jí na tváři objevil soustředěný výraz. „Myslím, že teď už by ten článek konečně mohl být jenom o mně. Ne zase jen o mně a o Anče,“ říká rozhodně. A zasměje se: „Teda, teď, když už jsem ta modelka...“

Faktor X, o tom není pochyb

Před pár lety si Ester - vlastně náhodou - vyfotil jeden italský fotograf. Na zadní stranu fotografie si napsal její jméno.



Fotografii ukázal Sášovi Jánovi z agentury Elite. Ten dokáže rozpoznat faktor X - tak se v modelingu říká tomu, co chybí průměrné modelce, zkrátka kouzlo topmodelek. „Ona ho má na plné čáře. O tom nemůže být vůbec pochyb,“ říká agent. Tenkrát rozhodl, že ji prodá do světa.



Pozval patnáctiletou dívku do agentury. Přišla se starší sestrou Aňou. Sáša jí chvíli vysvětloval, že je opravdu krásná. Ester poslouchala, ale nakonec prohlásila, že se na tu práci moc necítí. „Tenkrát jsem chodila do nové školy. Všechno mě hrozně bavilo. A byla jsem dost zamilovaná. Nechtěla jsem být modelka,“ vzpomíná.



Před rokem se do agentury sama vrátila. Tentokrát s tím, že to zkusí. Jány ji hned začal připravovat na národní finále soutěže Elite Model Look. Vyhrála. Do světového finále v Tunisu chybělo jen pár dnů. Jány řekl Ester, že musí zhubnout. To šlo těžko, právě točila pohádku o Ječmínkovi, kvůli které musela naopak přibrat. Přesto zhubla během několika dnů o pět kilogramů. „Není to zase takový problém. Pila jsem vodu a pořádně cvičila. Modelka musí být silná, chápete?“



Do soutěže Elite Model Look se každý rok přihlásí čtyři sta tisíc dívek z celého světa. Do Tunisu přiletí šedesát nejkrásnějších. Do úplného finále postupuje patnáct modelek. Ester mezi těch patnáct nepostoupila. „Asi jsem to trochu tušila. Už to, že jsem byla v tom Tunisu, je dost dobré.“

Tři světy

Ester začala žít ve třech světech. Ve světě módních fotografů, mezi herci a na výtvarné škole.



Ten poslední svět zdědila po rodičích a nejstarší sestře Lence. Maminka Věra Geislerová je výtvarnice, otec Petr Geisler japanista a kaligraf. Sestra Lenka je grafička.



Na grafické škole Václava Hollara právě začal nový školní rok - voní to zde temperami a múzou. Nejpilnější studenti už stojí u stojanů. Ester mezi ně nepatří. Není mezi těmi, kteří se v ateliérech do noci připravují na velkou uměleckou dráhu. Po chodbách Hollarovy grafické školy chodí spíš nenápadně.



„Hodně spolužáků už pořádalo výstavy, já jsem ještě neměla ani jednu. Ráda bych se tomu věnovala víc, ale mám toho opravdu moc,“ stýská si. Ještě ani neuzavřela minulý školní rok. „Chybí mi dvě zkoušky,“ šeptá Ester a dívá se, jestli někdo neposlouchá. Koncem třetího ročníku totiž natáčela a pak odjela na měsíc fotit do Paříže.



„Teď budu dělat maturitu, tak se musím opravdu snažit,“ říká odhodlaně. Druhým dechem však mluví o možnosti odletět koncem listopadu fotit do Japonska. „To by se mi dost líbilo.“

Svět filmu

Ve druhém světě je jako doma její sestra Aňa, jedna z nejznámějších českých hereček.



Ester bylo šest, když mamince zavolal známý z reklamní agentury. Říkal, že ji potkává s dcerkou. A jestli by si ta zrzavá holka nechtěla zahrát v reklamě na pojišťovnu. Paní Geislerovou to moc nepřekvapilo: Aňa byla přece v té době právě vycházející hvězda českého filmu.



Omyl!



Ukázalo se, že reklamní agent měl na mysli malou Ester. To byl její první televizní kousek. V bílé noční košili běhala v poli a hrála si s mláďaty. Když trochu vyrostla, vybral si ji kameraman F. A. Brabec do filmu Král Ubu. Začala se objevovat v pohádkách a v televizních inscenacích. V ještě nedotočeném filmu - Hodina tance a lásky - hraje mladou Němku, dceru velitele pevnosti.



Natáčení baví Ester ze všeho nejvíc. „Když fotíte, je to docela dobré. Ale s těmi lidmi pracujete tak dva nebo tři dny. Natáčení je nádhera. Zkoušíte tak dlouho, dokud nejste úplně sehraní. A pak to najednou klapne.“



A jestli konzultuje výkony se starší sestrou Aňou? „Ne, to snad ani ne. Vlastně nevím, jestli vůbec Aňa nějaký můj snímek viděla.“

Svět módních časopisů

„Víte, co mám na modelingu úplně nejradši?“ ptá se Ester a hned si odpovídá. „V agentuře vám dají letenku a adresu. Na měsíc pak letíte třeba do Paříže nebo do Milána - nádhera. V osmnácti máte najednou opravdovou svobodu.“



Napoprvé odletěla fotit rovnou do Paříže.



„Paříž byla nádherná, konečně jsem viděla pár skvělých galerií. Moc času mi ale nezbývalo,“ říká. Každé ráno dostala denní program, někdy až osm schůzek s klienty za den. „Šlo to rychle. Prohlídli si mě, vyfotili. Řekli třeba: Rozpusť si vlasy. A pak šla další. Ani jsem nepoznala, jestli jsem se jim vlastně líbila, nebo ne.“



Když je v Praze, ukáže se alespoň jednou týdně ve své módní agentuře. Agentura Elite má velkou kancelář na Václavském náměstí. Na zdech jsou v nadživotních velikostech portréty modelek, které prošly agenturou: Cindy Crawfordová, Gisele Buendchenová nebo herečka Andy McDowelová.



Přichází navoněný a perfektně oblečený agent Sáša Jány. Ten, který Ester módnímu světu odhalil. „Bylo mi úplně jasné, že se o Ester začnou zajímat média,“ říká nadšeně.



Ukazuje opravdu krásné fotografie Ester. Na všech má dost smyslný výraz a zvláštní pohled. „Takovéhle věci umím sehrát jedna dvě,“ říká o sobě.

Agent líčí, jak strmě teď půjde jeho objev nahoru. Zdá se, že je v tuto chvíli jediný, kdo má v budoucnosti Ester Geislerové úplně jasno.



„Je to jednoduché. Londýn, Paříž, New York!“