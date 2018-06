MÓDNÍ POLICIE: Do hledáčku se dostaly sestry Geislerovy, vyhrála Anna

Případ první: Ester Geislerová

"Šaty jsou moc zajímavé a zelená zrzce sluší. Kabátek, dejme tomu. Ale co ty humpolácké černé pantofle? A kde je psaníčko? Vlasy, make-up a náušnice krásné," zhodnotila módní policistka.

Případ druhý: Anna Geislerová

U její sestry musela prohřešek, který by byl na pokutu, hledat téměř pod lupou. "Pudrové šaty, tělové boty, jednoduchý šperk, účes i make-u. Paráda. Jediné, co bychom doplnili, je výraznější lak na nehty, který by celý model hezky okořenil."

Případ třetí: Gábina Partyšová

Také moderátorka doplatila na lak na nehty. Ta ho sice měla, ale perleťový je podle policistky nevhodný. Jinak Partyšová obstála. "Model je kvalitní, originální, dobře sladěný a Gábině sluší. Je vidět, že její stylista má dobrý vkus. Make-up i vlasy skvělé."

Pořad Fashion Time, který televize Óčko odvysílá ve středu ve 21:45 ukáže kromě módní policie, že se dá jít s módou i tam, kde byste to nečekali. Hlavním tématem bude "oblečení do fitka".