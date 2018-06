Erotické fotky zpěvačky Cassie pronikly na internet

"Vypadá to, že se někdo naboural do mého počítače, což je dost odporné a hnusné. Ale teď přestaňte předstírat, že jste nikdy neviděli nahou pěknou holku," uvedla na svém profilu na sociální síti Twitter Cassie.

Zpěvačka Cassie na sebe poprvé upozornila především hitem Me And You, který pronikl až do Top 10 britské hitparády, od té doby ale její kariéra příliš nevzkvétá. Snědá kráska si zahrála také jednu z vedlejších rolí ve filmu Step Up 2: The Streets. V poslední době se o ní ale nejčastěji mluvilo jako o přítelkyni světoznámého rappera P. Diddyho. S ním také v současné době natáčí své druhé album, a tak je dost možné, že jí nechtěně uniklé snímky zajistí potřebnou popularitu.

S problémem s únikem fotek v posledních dnech bojovala také zpěvačka Rihanna, jejíž fotky z hotelového pokoje v Hollywoodu se objevily na internetu. Podobnou situaci řešila před necelými dvěma lety také herečka Vanessa Hudgensová, hvězda muzikálu High School Musical. Přítelkyně herce Zaka Efrona nakonec vydala prohlášení pro své fanoušky. "Chci se omluvit svým fanouškům, kteří mě podporují a věří mi. Je mi z celé situace trapně a lituji, že jsem kdy tyto fotografie pořídila. Jsem vděčná svým kamarádům a rodičům za podporu," uvedla Hudgensová v prohlášení. Herečka se nakonec mohla radovat, Efron jí erotické fotky odpustil a na popularitě jí neublížily.