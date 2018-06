Erotické video exmanžel Lopezové nezveřejní, soud vyhověl zpěvačce

Noa chtěl erotické video zpeněžit, a protože mu soud už jednou zveřejnění nahrávky zakázal, video prodal za jeden dolar své přítelkyni Claudii Velasquezové.

Soud však rozhodl, že ani ona nemůže nahrávku prodat nebo zveřejnit bez svolení zpěvačky. V případě, že by to udělala, hrozil by jí trest.

Bývalý manžel Jennifer Lopezové Ojani Noa

Video z líbánek Lopezové s manželem je z roku 1997. "Je na něm 15 až 20 minut nahoty, mezi jinými klipy a celá nahrávka má 27 hodin," řekl Noaův manažer Ed Meyer.

Není ale jasné, zda jsou na videu i sexuální scény. Exmanžel Lopezové s přítelkyní chtěli nahrávku prodat porno stránkám a očekávali minimálně sto tisíc dolarů. Noa bojuje za povolení zveřejnit videa už od roku 2007.