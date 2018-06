Erosdusno ve vile. Bude šmoulování?

Klimatizaci hrozí přetížení

Tak rychlý zvrat by čekal málokdo, ale odloučení od blízkých a dlouhá sexuální abstinence dělají své. Nic na tom nezměnil ani dnešní úkol, kdy všichni museli sloužit panstvu Rockymu a Monice a dostali spoustu práce. Hormony si najdou cestu k cíli vždy.

Chudák Jindra zase neuspěl

Jindra má problémy s apetitem na ženskou sukni už dlouho, ale jeho snažení mu nevychází. Ve středu dokonce dostal od Moniky pořádnou ránu do zad, když jí začal ošmatávat. Ve čtvrtek to tedy zkusil znovu na Katku, když spolu seděli na sedačce. Nejdříve ji provokoval nohou, pak už jí škádlil a snažil se jí lechtat, kde to jen šlo. Katka ale neměla chuť: "Si pěkně drzej, to je neskutečný." Raději mu rychle dala školení v opalování v soláriu: "To nesmíš každý den, vysušuje a ničí to pokožku." Michal, který si zrovna piloval nehty, to jen potvrdil.

Rocky balil u zelí "šlapku" Katku

Neuvěřitelné. Dokonce obrovská káď se zelím, to nejméně erotické místo ve vile, se stala svědkem pořádného jiskření mezi Katkou a Rockym. Takového, že to žárlící Lenka musela rozchodit u "psychologa" Vladka.

Katka za opravdu důkladného dohledu Rockyho šlapala zelí. "Ty tak krásně šlapeš, Kačenko." pochválil ji. "To byl vždycky můj sen šlapat zelí." odvětila Katka a usmála se. Rocky ale stočil hovor trochu jinam: "Jaké máš spodní prádlo?" Tady to trošku zadrhlo, protože Katka naivně odpověděla: "Dětské." Profík Rocky to upřesnil a Katka prozradila, že nosí černé - "a podprsenku růžovou". Teplota stoupala ale dál. "Ty jí máš tak pěknou (pozn. zadnici), jsem ti zapomněl říct. Nebuď tak skromná." lichotil Rocky Kačce dál. A zahájil frontální útok: "Vidím, že po mně jedeš!" "Vysloveně!!!" odpověděla Katka. Pak už musely tát i ledy v Antarktidě. "Říkej mi to italsky!" prosil Rocky a sjížděl Katku očima od shora dolů. Kačenka je pěkná mrška a zchladila ho: "Ty jsi herec. Ty bys měl jít na hereckou školu."

Když se Katka přesunula ze zelné díže do kuchyně ke sporáku, hned jí obskakoval šarmantní Luis a neopomněl přidat alespoň jeden romantický polibek. Rocky to zřejmě zpozoroval a jen co byl Luis z dohledu, už stál u Katky a věnoval jí opět dostatečnou péči a pozornost.

Michal a Linda ve vířivce - voda "vřela" a Vladko taky

Michal Lindu odpoledne provokoval: "Figura nic moc, silnější boky. No, na pohled to není špatný. Když tě ale člověk zná tři dny a něco řekneš, tak už se mi nelíbíš." Lindu to rozesmálo, tak pokračoval v provokaci dál: "Já nevím, jestli se smát nebo brečet." Linda se tedy cudně usmála a aprozradila své tajemství: "Já jsem ještě žádného neměla, protože si to schovávám pro..." "A ještě nám řekni pohádku o červené Karkulce, protože se říkají dvě pohádky na dobrou noc." poprosil ji Michal.

Později se "prali", když se jí snažil nacpat za halenku sníh. Asi jí to tak ochladilo, že si spolu vlezli do vířivky. A voda začala pořádně vřít. Linda mu řekla, že by umřela, kdyby nevyhrála. "Tak to urychlíme." vrhl se na ní Michal a začal jí ze srandy topit. Nutno podotknout, že místo to vypadalo opravdu hodně reálně a strašidelně. NIcméně mokrá těla se o sebe třela a to byl účel. Blbli spolu hodně divoce a celé to mohli sledovat ostatní vevnitř na plazmě.

Vladko z toho byl na nervy a začal "takové" chování kritizovat. "Jak to vnímáš?" ptal se Moniky. Ta ho suše uzemnila: "Že se nám Míša asi zamiloval." Vladko opět začal testovat své antistresové křeslo: "Teď nevím, jestli tu mám zůstat, nebo jít do ložnice, aby to nevypadalo, že žárlím." Později v ložnice skutečně vyšiloval a uklidnil se, až když ostatním vyprávěl vtipy o rajčatech na silnici.