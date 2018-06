Erbová odhalila těhotenství v restauraci na WC. Pak přišla panika, říká

Jak prožíváte ve třiceti své druhé těhotenství?

Samozřejmě jinak. Když jsem čekala Viktorinku (s hokejistou Zdeňkem Bahenským - pozn. red.), byla jsem skoro o šest let mladší. Byla jsem tehdy víc čipernější, v práci jsem byla od rána do večera bez jakýchkoliv obtíží, ale teď je to jiné. Jsem víc unavená a hodně odpočívám.

Jste ve čtvrtém měsíci. Znáte už pohlaví potomka?

Ano, bude to chlapeček. Už proběhly veškeré genetické testy, takže stoprocentně víme, že to bude kluk.

Kde jste se informaci o těhotenství vůbec dozvěděla?

To nechtějte ani vědět. První tušení jsem začala mít, když jsme se s Tomášem vrátili z dovolené. Měla jsem bolesti, které mě dovedly až na pohotovost. Tam se zjistilo, že se mi znovu zvětšila cysta, což byl problém, který se musel akutně řešit. Jelikož jsem ale hříčka přírody, i s Viktorinkou jsem otěhotněla, přestože mi lékaři tvrdili opak, nedalo mi to a udělala jsem si test.

V lékárně jste si ho asi sama nekupovala, že?

To ne, logicky jsem na sebe nechtěla upozorňovat. Takže jsem zašla ke své kosmetičce, kterou znám už deset let, a o ten test ji požádala. Stál asi dvacku. A když jsem s ní šla na večeři do restaurace, nevydržela jsem už déle čekat a test jsem si udělala na záchodě.

Jaká byla vaše prvotní reakce, když jste viděla, že je test pozitivní?

Dostala jsem panický záchvat. Nestačila jsem nasadit antikoncepci, s přítelem jsme si řekli, že to necháme být, ale nečekali jsme, že to přijde tak rychle. Nebyla jsem na tu informaci vůbec připravená. Bylo to hodně zvláštní.

Váš partner Tomáš Řepka reagoval lépe?

U Tomáše je to daný. Miluje děti. A náš potomek je taková tečka toho, co jsme si oba přáli. Bez váhání a přemýšlení řekl, že je šťastný. Věřím mu to, protože i se svými prvními dvěma dětmi má úžasný vztah, to samé i s Viktorinkou, což je pro mě jako mámu hodně pozitivní věc. To naše "čtvrté dítě"... Vlastně nechci, aby bylo poslední. Chtěla bych aspoň ještě jedno.

Dcera Viktorie měla z brášky radost?

Upřímně jsem se bála, že tu informaci nepřijme, že bude trochu sobecká, ale nakonec to přijala pozitivně. Je neuvěřitelná. Jsem hlavně ráda, že teď trávíme spolu skoro celý den, i školku jsem jí dala jen na dopoledne, takže si ji užívám. A až se narodí malý, bude to ještě příjemnější.

Vlaďka Erbová s dcerou Viktorií

Jak se stavíte k tématu svatba, vzhledem k tomu, že je váš partner stále ženatý?

Abych řekla pravdu, sňatek pro nás není důležitý. Jsme lidi, pro které je důležité se cítit. A my se "cítíme". To dítě je navíc spojení na celý život, takový ten kousek mezi vámi. Svatba tak zatím nebude, ani situace to nedovoluje, vzhledem k tomu, že je Tomáš stále v rozvodovém řízení, ale nám to nevadí. Jsme i tak šťastní.