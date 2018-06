Co na něm vidím? Je to chlap se vším všudy, říká o Řepkovi Erbová

"Já nevím, jak to bude vypadat, kde to bude a kdy to bude. Jediný problém, který je, jsou termíny a lokace. To je asi to nejzásadnější, co společně musíme řešit. Chtěla bych si to plně užít v soukromí, ale zase nemůžu ovlivnit... Češi jsou Češi a každý velmi rád někam zavolá, aby uškodil. Tudíž nechávám to otevřený a budu věřit, že se nám to podaří opravdu pouze pro přátelé a rodiče," řekla Erbová, která nafotila nové snímky pro magazín Top Cars.

Do svého partnera je prý stále zamilovaná až po uši a přiznala, že má před ním respekt.

"Jak budí přirozený respekt na hřišti, tak ten přirozený respekt k němu chovám i já jako žena. Což si myslím, že je v pořádku, protože nejsem asi úplně jednoduchý model ženy a ještě k tomu k žití. Myslím, že si mě uměl zpacifikovat a zpracovat tak, že mezi námi je nějaká souhra. Takže Tomáš je pro mě chlap se vším všudy," prohlásila.

Ve svých 31 letech a po dvou dětech se může modelka pochlubit skvělou postavou. Ona však má na to jiný názor. "Já si to nemyslím. Zdravá sebekritika by měla být. Já ji mám možná ještě větší. Pokud je žena sama se sebou spokojená, tak je to asi špatně," dodala Erbová.