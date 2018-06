Erbová o milenci nemluví, na fotografa Vana ale pěje ódy všude

Se známým fotografem, který netají, že je gay, se potkala v porotě soutěže Sympaťák roku. "Seděli jsme společně s Evou Decastelo a skvěle jsme si pokecali. Klobouk dolů před ním, je to člověk, který toho hodně prožil. Zajímavé bylo, že jsme řešili věk a on mi říkal, kolik věcí by ještě rád stihl a že už je to nevyzpytatelné. Je mu dvaašedesát a já doufám, že tady bude ještě spoustu let a udělá ještě hodně krásné práce," říká Erbová.

Modelka byla nejen mezi porotci soutěže, ale také mezi kmotry Vanova kalendáře s názvem Sympaťák roku by Robert Vano. Vážila si toho o to víc, že v oblíbené pražské restauraci celebrit křtila po boku svých podstatně slavnějších kolegyň Heleny Vondráčkové a Jitky Asterové.

Luboš Xaver Veselý, Jitka Asterová, Robert Vano a Vlaďka Erbová

"Jsem strašně ráda, že mi zavolali a že jsem jediná z modelingové branže, kdo tam mohl být. Mám samozřejmě respekt i před Helenou Vondráčkovou, je to krásná ženská, která něco dokázala. Dodnes mám snad všechny její desky a musím říct, že co písnička, to skvělý text. Když jsem byla těhotná, tak jsem třeba ráda poslouchala písničku Už to bude rok," vzpomíná Erbová.

Úctu ke zkušenějším a zralejším lidem zřejmě modelka nepředstírá. Je totiž také v porotě soutěže Eurobabička, jejíž pátý ročník vyvrcholí finálovým večerem 5. února 2011 v Brně.

"Celý červen probíhají castingová kola a já jsem z těch žen naprosto vedle. Každá má co říct, některé mají úžasné životní příběhy, až mi z toho mrazí. Navíc všichni společně pomáhají výzkumu léčby rakoviny, soutěž se totiž letos spojila s Nadací pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná a výtěžek ze soutěže bude poukázán na konto nadace," uzavírá Vlaďka Erbová.