Éra Vojtků Vojtkové skončila, Pepu a Mariana vyměnila za novou lásku

"Objevil se v mém životě jistý člověk, se kterým je mi fajn. Není z branže, ani z divadla, ale víc bych o tom mluvit nechtěla. Známe se krátce," řekla iDNES.cz Libuše Vojtková.

Lásce jde naproti i z toho důvodu, že se k ní v posledních letech obracela zády. Po rozvodu s Josefem Vojtkem, od kterého uplynuly již tři roky, jí nevyšel ani vztah s kolegou Marianem Vojtkem, s nímž se rovněž seznámila v divadle, kde účinkuje. "S Marianem nejsme už tři měsíce, bylo to udržování něčeho, co nefungovalo vůbec. A to jsme se rozešli asi pětkrát. Tím nechci říct, že je to špatný chlap, jen jsme oba úplně jiní," vysvětluje tanečnice.

Libuše Vojtková a Marian Vojtko zůstávají přátelé

Stejně rozvážně mluví i o soužití s Josefem Vojtkem. Přestože ji lídr skupiny Kabát vyměnil za nejlepší kamarádku, z manželství zůstalo to nejcennější - syn. "Kdybych neměla Matýska, asi bych celou tehdejší situaci brala mnohem hůř. Jenže jsem věděla, že před ním nemůžu brečet, ani na něj přenášet svoje bolesti. Psychika byla sice rozhozená, ale pořád jsem se držela, a hodně si to rovnala v hlavě. Hodně mi pomohli rodiče i ségra, i kamarádi. Ono totiž někdy stačí, že si o tom všem máte s kým popovídat," konstatuje Libuše.

Vztahy s Josefem Vojtkem jsou nyní v rovině přátelské komunikace. Vojtková je ráda především za to, že je její bývalý muž zodpovědný otec, a o to jde především. "S Pepou vycházíme normálně, dvakrát týdně si bere Matýska, všechno, na čem jsme se dohodli, funguje. Je to paradox, ale jsem ráda, že mám Matýska právě s Pepou. Když slyším některé příběhy o rozvodech, tak si jako rozvedená nemám opravdu na co stěžovat," uzavírá tanečnice a příležitostná modelka, jež nedávno propůjčila tvář vlasovému studiu Love Your Skin.

Libuše Vojtková se synem Matyášem

Libuše Vojtková se naposledy vypravila do víru zábavy na křest knihy Deník šílené matky moderátorky a bývalé spolupracovnice Revue iDNES.cz Ivy Lecké. Knihu si přišla prolistovat především proto, že s jejím názvem i obsahem naprosto souhlasí.