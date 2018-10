Po narození dvojčat máme s Annou nejlepší sex, tvrdí Enrique Iglesias

Enriqueovi Iglesiasovi a jeho přítelkyni Anně Kurnikovové se v prosinci 2017 narodila dvojčata Nicholas a Lucy. Jejich narození stejně jako těhotenství bývalé profesionální tenistky se dvojici podařilo utajit. O narození potomků informovali až v polovině ledna zveřejněním fotek na sociálních sítích.

Španělský zpěvák a idol mnoha žen tvrdí, že po narození dětí je jeho vztah s přítelkyní lepší než kdy předtím a to i po sexuální stránce.

„Nemáme sice na sex tolik času jako kdysi, ale téměř každý den si ho dopřáváme místo snídaně. Nechápu, na co si ostatní rodiče stěžují. Když nad tím tak přemýšlím, vlastně teď máme sex častěji než kdy předtím,“ řekl Iglesias v televizním pořadu Lorraine.

Iglesias a Kurnikovová se seznámili v roce 2001 při natáčení videoklipu španělského zpěváka k singlu Escape, ve kterém ho blonďatá tenistka sváděla. Žijí spolu již sedmnáctým rokem, ale manželé zatím nejsou. „Jsem svobodný. Když s někým žijete tolik let, je to skoro jako manželství. Zatím jsme pro potvrzení našeho vztahu a lásky žádný papír nepotřebovali. Ale ano, přemýšlím o tom, že bych se v budoucnu možná rád oženil,“ řekl zpěvák.

Iglesias podle svých slov nadšeně sleduje, jak jeho přítelkyni změnilo mateřství. „Je opravdu neskutečné to pozorovat. Miluji to, když vidím, jak se u Anny projevují mateřské instinkty. Když žijete skoro půlku života s někým v páru, samozřejmě jste někdy nahoře a někdy dole. Ale v současnosti nám náš vztah připadá naprosto perfektní,“ pochvaluje si zpěvák.

Kurnikovová nikdy nevyhrála turnaj na profesionálním okruhu. Nikdy nebyla číslo jedna ve světovém žebříčku a tenisovou kariéru ukončila už v roce 2003. Přesto patří mezi nejznámější ruské tenistky. Showbyznys a svět módy přitahoval Annu jako magnet a pro tisíce mužů z celého světa se přitažlivá tenistka s dětskou tváří a dokonalou postavou stala sexsymbolem.

Enrique Iglesias bývá označován jako král latino popu. Je synem populárního zpěváka a lamače ženských srdcí Julia Iglesiase. Po rozvodu rodičů vyrůstal ve Španělsku. Ale když jeho dědečka unesli povstalci z teroristické skupiny ETA, poslala ho matka za otcem do USA. Enrique později jistý čas žil s matkou v Jugoslávii. Mezi jeho největší hity patří Bailando, Do You Know?, Escape nebo Hero. V roce 2003 si zpěvák nechal kvůli riziku vzniku rakoviny odstranit z obličeje svou charakteristickou pihu.