Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová ukázali utajovaná dvojčata

„Moje sluníčko,“ napsal Enrique Iglesias k fotce na Instagramu, kde ho sleduje téměř 12 milionů lidí. Stejný popisek ale k jinému snímku pak přidala Anna Kurnikovová.

Španělský zpěvák ani ruská tenistka ale neupřesnili, na které z fotek je jejich syn Nicholas a na které dcera Lucy.

Iglesias a Kurnikovová tvoří pár už 16 let, potkali se při natáčení videoklipu k písni Escape. Několikrát se rozešli, ale nakonec zůstali spolu. Své soukromí si ale střeží, a tak se jim podařilo utajit i narození dvojčat. Zpěvákova matka Isabel Preyslerová v prosinci magazínu Hola! jen řekla, že „Enrique je momentálně nesmírně šťastný“.

Blondýnka Anna Kurnikovová nikdy nevyhrála turnaj na profesionálním okruhu. Nikdy nebyla číslo jedna ve světovém žebříčku a tenisovou kariéru ukončila už v roce 2003. Přesto patří mezi nejznámější ruské tenistky. Showbyznys a svět módy ji přitahoval jako magnet a pro tisícovky mužů z celého světa se přitažlivá tenistka s dětskou tváří a dokonalými tvary stala absolutním sexsymbolem.

Enrique Iglesias bývá označován za krále latino popu. Je synem populárního zpěváka a lamače ženských srdcí Julia Iglesiase. Po rozvodu rodičů vyrůstal ve Španělsku, když ale jeho dědečka unesli povstalci z teroristické skupiny ETA, poslala ho matka za otcem do USA. Enrique později jistý čas žil s matkou v Jugoslávii. Mezi jeho největší hity patří Bailando, Do You Know?, Escape nebo Hero. V roce 2003 si nechal kvůli riziku vzniku rakoviny odstranit z obličeje charakteristickou pihu.