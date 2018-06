Encyklopedické překvapení

www.Britannica.comNejstarší a nejrozsáhlejší encyklopedii na světě není třeba příliš představovat. Ve světě požívá stejné vážnosti jako v tuzemsku Ottův slovník naučný. Ale jak vypadá na konci století, kdy pro zjišťování informací člověk častěji využívá rychlé vyhledávání v počítačových sítích než listování objemnými svazky? Pro ty, kteří měli až dosud co do činění pouze s její tištěnou podobou, je internetová Britannica velké překvapení. A příjemné - možná i z toho důvodu, že za velmi kvalitní služby se tu zatím nemusí nic platit. Je koncipována jako centrum znalostí a vzdělávání, které vedle požadovaných informací nabízí i obrovské množství odkazů a také dalších poznatků z novinových a časopiseckých článků i knih. Vše je samozřejmě - v angličtině. Britannica.com obsahuje informace z kompletní, aktualizované verze encyklopedie, vybrané články z více než sedmdesáti světových magazínů včetně Newsweeku, Discoveru nebo The Economist. Když se z úvodní stránky dostanete k vyhledávání (Advanced search), nabízí se vám nejen možnost podívat se do encyklopedie (a k dispozici máte i všechny barevné ilustrace, mapy a tabulky), ale prostřednictvím kategorie The Web's Best Sites se návštěvník může dostat k obsahům dalších 125 tisíc webových adres. Zvolí-li možnost internet, potřebné informace jsou vyhledávány na více než sto milionech internetových stránek. Adresa Britannica. com slouží i k nákupům - vedle tištěné verze encyklopedie (stojí 1250 dolarů), CD-ROM (opět encyklopedie, ale i titulů specializovaných například na historii - nejnovější Britannica Black History) a knih z vydavatelství Barnes & Noble. Na adrese se můžete dozvědět i aktuální informace o dění ve světě - díky službě poskytované servisem deníku Washington Post. To ostatně nabízí už domovská stránka a navíc má každý den dvě zajímavé rubriky Today in Books a Today in History. Velmi podrobné informace jsou zde také o obchodování na burzách a o počasí. Zajímavou a pro ty, kteří se učí anglicky, nepostradatelnou službu nabízí adresa www.britannica.com pod názvem Merriam Webster. Totiž podrobný výkladový slovník.