Emoce umělců rádia tlumí

"Čekáme. Truchlíme. Pijeme. Brečíme. Zuříme," ozval se bezprostředně po teroristické akci Newyorčan Moby, jehož desku Play si přehrávají miliony posluchačů na obou stranách Atlantiku. "Jsme pyšní na to, že jsme americká kapela," prohlásili rockeři Aerosmith, když se vzpamatovali. Brzy následovaly konkrétní akce.Madonna dala výtěžek koncertu v Los Angeles na konto určené osiřelým dětem. "Každý by se měl podívat do svého srdce a najít v něm své vlastní teroristické činy, jako jsou nenávist, netolerance či negativita, za které neseme plnou odpovědnost.Nejen bin Ládin, ale my všichni můžeme za nenávist v současném světě. A chci se pomodlit za všechny, kteří si myslí, že je správné zabíjet jménem boha. Tam kde je násilí, není bůh," prohlásila zpěvačka.Madonnina sokyně Britney Spearsová věnuje dolar z každé prodané vstupenky svého podzimního turné dětem hasičů a policistů, kteří zahynuli v New Yorku.Devatenáctiletá zpěvačka uspořádá také dražbu na sedadla v první řadě na svých koncertech. Celkem by chtěla získat až dva miliony dolarů. Po svém reagují programoví redaktoři společnosti Clear Channel, která vlastní 1170 amerických rozhlasových stanic: vytvořili seznam 150 "nevhodných", nebo dokonce "pochybně lyrických" písní. Nechtějí je vysílat, aby šetřili city posluchačů, rozjitřené po teroristických útocích. A tak se dojemný Armstrongův song What a Wonderful World ozve z éteru až v klidnějších časech."Cenzura" dopadla i na skladbu australské kapely AC/DC Shot Down in Flames nebo na známou píseň skupiny U2 Sunday Bloody Sunday, která se vztahuje k sektářskému i ozbrojenému násilí v Severním Irsku."Smůlu má také skladba kapely Stevea Millera nazvaná Jet Airliner či další song skupiny AC/DC Safe in New York City," říká Geoff Boucher z deníku Los Angeles Times. "Ale zákaz vysílání některých písniček mi uniká. Patří sem třeba balada Bridge Over Troubled Water od Simona a Garfunkela nebo Lennonova zasněná píseň Imagine," kroutí hlavou Boucher.Mluvčí společnosti Clear Channel Pam Taylorová namítá, že nejde o cenzuru. "Podle seznamu, který se bůhvíjak dostal na internet, prý zakazujeme nějaké písničky. Ale tak to není. Jen jsme chtěli projevit co nejvíc taktu k citům posluchačů otřesených událostmi předminulého úterý.""Rozhodně to nemysleli špatně," souhlasí profesor Robert Thompson, který se zabývá popkulturou na Syracuské univerzitě. "Jde o přecitlivělost a trochu přehnanou reakci. Co horšího se nám může stát, než že pár týdnů z rádia neuslyšíme Great Balls of Fire? To docela ujde."