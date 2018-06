EMOCE POD LUPOU: Drápy vystrčím jen v nouzi, říká Lucie Vondráčková

NEJKRÁSNĚJŠÍ EMOCE

Radost z příjetí na všechny důležité školy, euforie po povedených premiérách, zasnoubení, svatba a narození syna.

NEJHORŠÍ EMOCE

Přišla a byla horší než ta nejstrašnější noční můra.

KDO VE MNĚ VZBUZUJE EMOCE

Každý, kdo ubližuje dětem a zvířatům. V tu chvíli nenávidím.

EMOCE UMĚNÍ

Michelangelo - jeho Sixtinská kaple, David, Mojžíš, Pieta. Na vysoké jsem několikrát měla možnost ochutnat umění v Římě a Florencii s profesorem Dvořákem. Byly to pro mě nezapomenutelné chvíle a všechno, co pan profesor říkal, jsem si chtěla vrýt do paměti. To se samozřejmě nepodařilo, ale v srdci zůstalo hodně.

EMOCE PRACOVNÍ

Zbožňuji blankvers. Díky Shakespearovi samozřejmě. Dokázal do svých veršů dostat tolik emocí, slávy, paradoxu a zdánlivě neslučitelných obrazů, že se mi z toho coby herečce motá hlava. Mám za sebou osm let Julie, šest let Anny a Markéty v Richardovi III. a Desdemonu na Hradě. Pokud mě něco divadelně láká, jsou to stále Shakespearovy emoce.

JAK SE MI MĚNILY EMOCE

Říkají mi, ať tolik nepospíchám. Nejradši bych měla všechno hned a teď. Ovšem život mě naučil s pokorou čekat. Na vlastní rodinu, na pravou lásku. A to čekání jsem naplňovala prací, kterou zbožňuju. Takže teď může vyjít dvojcédéčko Duety, které vzniklo v průběhu 25 let v oboru, 44 duetů je už dlouhá jízda časem. A je plná emocí.



EMOCE POD LUPOU: Lucie Vondráčková / make-up: Marta Šantorová / styling: Gábina Koutská, Aldo

JAK EMOCE KOČÍRUJI

Neučím se to. Na jevišti je naopak můžete klidně nechat ležet a brečet a řvát a umírat a milovat. Všechno je dovoleno. A to samé se týká muziky. Jen s tím rozdílem, že na to máte jen tři minuty. Delší písnička, víc šancí pro emoce.



EMOCE, KTERÁ MI CHYBÍ

Myslím, že v písničkách je mám zastoupené v různých formách všechny - strach, žárlivost, stesk, zamilovanost, odpouštění, osamělost. Zbytek na jevišti. Všechno jsem tak v sobě mohla objevit.

EMOCE, KTERÁ MĚ CHARAKTERIZUJE

To je jako se solí. V malé míře je každá emoce potřeba. Ve velké začne problém.

EMOCE, KTERÉ BYCH SE CHTĚLA ZBAVIT

Ničeho se zbavovat nebudu, ale ty temnější odstíny emoci budu dál využívat spíš při hraní a zpívání. Drápy vystrčím jen v nejnutnějším případě.