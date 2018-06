Emma Watsonová venčila růžového psa, obarvený je prý kvůli charitě

Watsonová se o malou Darcy stará často. Venčí ji a rozmazluje, ačkoli není její.

Její majitelka ji podle Watsonové nechala obarvit kvůli kampani upozorňující na rakovinu prsu. Procedura, která stála v přepočtu téměř 3 tisíce korun, navíc podle dvaadvacetileté herečky roční fence nijak neškodí.

To potvrzuje i majitel salonu, kde Darcy barvili, Stuart Simons. "Všechny barvy, které používáme, jsou pro zvířata naprosto neškodná. Jsou vytvořeny z rostlinného barviva. Psa namočíme, napěníme jako šamponem a necháme působit pět minut, pak se to smyje. Darcy je bílá, takže to chytlo opravdu dobře," popsal Simons deníku Daily Mail.

"Růžová je naše nejprodávanější barva, ale chodí k nám třeba bišonek jménem Casper, kterému majitel nechává obarvit modré číro," prozradil.

Názory na barvení psů se ale liší. "Když dáte chemikálii na psí srst, můžete mu způsobit problémy. I když je barva bezpečná, měníte psí vzhled a pach, kterým ho rozeznávají ostatní zvířata. To by mohlo mít vliv na to, jak pes vychází s jinými psy," varuje veterinářka Emma Milneová.

Simons ale nesouhlasí a už se těší, jak bude barvit psy na blížící se Olympiádě. Plánuje dělat olympijské kruhy na pudly i barvení podle vlajek.