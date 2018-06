Emma Watsonová má potíže s věkem, pletou si ji s dítětem

Co by jiné ženy daly za to, kdyby jim hádali o několik let méně. Dvaadvacetiletou herečku Emmu Watsonovou si však na letišti už poněkolikáté spletli s dítětem a ptali se jí na doprovod dospělého.