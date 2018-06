Emma Watsonová je opět sama. Po dvou letech se rozešla s přítelem

„Je mi líto, ale nebudu komentovat osobní život své klientky,“ uvedl mluvčí Watsonové k dotazu ohledně rozchodu dvojice.

Americký magazín Us Weekly však získal od zdrojů z Emmina okolí potvrzení, že už s Williamem řadu měsíců nežije.



Watsonová a Knight se veřejně jako pár objevili poprvé v říjnu 2015 na muzikálu Hamilton na Broadwayi. Emmu uchvátil absolvent biologie z Princetonské univerzity svou inteligencí. Ona jako absolventka anglické literatury z neméně prestižní Brownovy univerzity mu také svým intelektem údajně nepřekážela. Herečce se navíc líbilo, že nepochází z filmařské branže. O svém příteli ale odmítala mluvit.

„Chci být konzistentní: Nemůžu mluvit o svém partnerovi v rozhovoru a pak očekávat, že mě lidé nebudou fotit před domem jako paparazzi. Nemůžete mít obojí. Zjistila jsem, že v Hollywoodu platí, že když s někým chodíte, promítne se to do propagace vašeho filmu a stane se to součástí předvádění a cirkusu,“ vysvětlila Watsonová letos v únoru během rozhovoru pro magazín Vanity Fair, proč se snaží chránit si soukromí.

Herečka žije střídavě v Británii i USA, angažuje se coby členka agentury UN Women podporující práva žen a rovnost pohlaví. Letos měly v kinech premiéru dva její filmy - Kráska a zvíře, kde hrála po boku Dana Stevense a Luka Evanse, a snímek The Circle s Tomem Hanksem.