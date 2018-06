Emma Watsonová předvedla na premiéře nálepky na bradavky

0:09 , aktualizováno 0:09

Filmová Hermiona Emma Watsonová zvolila pro premiéru filmu The Perks of Being a Wallflower romantické šaty s odhalenými zády. Pod ty si nemohla vzít podprsenku, takže to vyřešila nálepkami na zakrytí bradavek. Ty nakonec přilákaly největší pozornost.