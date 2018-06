Být sexy nikdy nebylo mým cílem, říká Emma Watsonová

"Nikdy jsem nechtěla vyrůst příliš rychle. Chtěla jsem nosit sportovní podprsenku až do 22 let! Být sexy mě nikdy nevzrušovalo. Nikdy jsem nespěchala, aby mě brali jako ženu," řekla pro magazín W Watsonová, která v Cannes propaguje nový film The Bling Ring.

Herečka se hraní věnuje od malička a proslavila ji hlavně role Hermiony z filmů o Harrym Potterovi. Přiznala, že její první polibek však nebyl před kamerou.

"Naštěstí ne. Vždycky mě fascinovala Elizabeth Taylorová a četla jsem, že dostala první polibek během natáčení, což je trochu smutné. Musíte mít vlastní zkušenosti," míní Watsonová.

Herečka také prozradila, že byla velmi vážné a zodpovědné dítě, což bylo ideální pro její filmovou kariéru.

"Vzpomínám si, že když mi bylo 13, holky ve třídě říkaly: 'Ten a ten se chystá políbit tu a tu na školním dvorku.' Řekla jsem: 'To je hloupý. Jsou na to příliš mladí, on ji nemiluje a to je jen ztráta času.' Je úžasné, že jsem měla vůbec nějaké přátele! Takže jsem byla to správné dítě pro film. Milovala jsem zodpovědnost," prohlásila.

Watsonová se i přes svou slávu snažila žít co nejnormálnější život. Začala studovat vysokou školu a do 18 let jezdila hromadnou dopravou.

"Ignorování slávy byl můj protest v zábavné formě. Trvala jsem na tom, že budu normální a budu dělat normální věci. Ale asi nebylo úplně vhodné jít na vysokou školu v Americe a bydlet s úplně cizími lidmi. A asi nebylo moudré mít společnou koupelnu s dalšími osmi lidmi na koleji. Při pohledu zpět, to bylo šílené," dodala.