Ze šprtky kráskou. Emma Watsonová bude hrát v nové Krásce a zvířeti

„Konečně mohu říct, že budu hrát Krásku v nové disneyovce Kráska a zvíře! Vyrůstala jsem na tom a je skoro neskutečné, že budu tančit na Be Our Guest a zpívat Something There. Mé šestileté já skáče radostí. Je načase začít brát hodiny zpěvu. Už se nemůžu dočkat, až to uvidíte,“ napsala Watsonová na Facebooku.

Režie pohádky se ujme Bill Condon a scénář napsal Stephen Chbosky.

Klasické kreslené pohádky Walta Disneye se dočkaly už několika filmových zpracování. Zatím poslední je filmová Popelka s Lily Jamesovou v hlavní roli, která přijde do kin v březnu. Macechu hraje Cate Blanchettová. Původní pohádka vznikla v roce 1950.

Loni měla premiéru Zloba - Královna černé magie s Angelinou Jolie, která vysvětlovala, jak to možná původně bylo se Šípkovou Růženkou, kterou si v novém filmu zahrála Elle Faningová. Snímek vycházel z disneyovky z roku 1957.

Sněhurka se zase dočkala hned dvou netradičních verzí. V té akčnější s názvem Sněhurka a lovec si zahrály Kristen Stewartová a Charlize Theronová. V komediálnější Sněhurce zase Lily Collinsová a Julia Robertsová. Původní animovaná pohádka vznikla v roce 1937.

