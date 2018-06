Závidím herečkám, které nebyly dětské hvězdy, říká Emma Watsonová

"Všechny ty herečky, které se objevily v posledním roce nebo dvou, se objevily jako už hotové lidské bytosti. A já tak žárlím," prohlásila Watsonová pro magazín Elle.

Herečka se i přes svou slávu snažila žít co nejnormálnější život. Začala studovat vysokou školu a do 18 let jezdila hromadnou dopravou. Přiznala, že život mimo Hollywoodu je pro ni moc důležitý. Prozradila, že její první polibek nebyl před kamerou.

"Vzpomínám si, že jsem někde četla, co napsala Elizabeth Taylorová. Svůj první polibek dostala v roli. Během natáčení. To mě opravdu zasáhlo. Nevím jak nebo proč, ale měla jsem pocit, že pokud bych nebyla opravdu opatrná, že by se mi to mohlo stát. Že můj první polibek bych mohla dostat v šatech někoho jiného. A všechny mé zkušenosti by mohly patřit někomu jinému," řekla.

Watsonová se po skončení natáčení filmů o Harrym Potterovi objevila v snímcích Můj týden s Marilyn nebo Bling Ring: Jako VIPky. Nyní hraje po boku Russella Crowea v novém filmu s biblickou tematikou o potopě světa Noe.

"Je to shakespearovské, co se stalo této rodině, když žila v tomto uzavřeném prostoru po dobu 40 dnů a 40 nocí. Je to o konci světa a o tom, jak to na tyto různé lidské bytosti dopadlo. Jsou lidé dobří? Jsme špatní? Všechna tato témata jsou velkolepá," dodala.

