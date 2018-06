Watsonová: Nálepky Hermiony jsem se pořád nezbavila, ale počkám si

"Jsem připravená čekat. Pokud to potrvá pět let, tak to potrvá pět let. Pokud to bude déle, jsem na tu dlouhou trať připravená," řekla Watsonová pro magazín GQ, který ji prohlásil za ženu roku.

Herečka se po skončení ságy o čarodějnickém učni už objevila ve filmech Můj týden s Marilyn nebo Bling Ring: Jako VIPky, kde si zahrála mladou vykradačku celebrit (více zde).

Watsonová se kromě hraní zaměřila i na školu. Studovala na Brownově univerzitě v USA a také na britském Oxfordu. V souvislosti s tím prozradila, proč se zamilovala do meditace.

"Měla jsem pásmovou nemoc, a musela jsem přemýšlet o spoustě věcí. Potřebovala jsem nějak zastavit ten hluk. Jsem velmi přemýšlivý člověk. Tak jsem potřebovala něčím zpomalit své myšlenkové procesy a všechno uklidnit. Opravdu mi to pomohlo," míní herečka.

Přestože má Watsonová majetek v hodnotě 830 milionů korun, stále si nekoupila vlastní dům, nebo byt.

"Je to šílené, já vím. Je to opravdu hloupé. Vím, měla bych s tím něco udělat. Ale je to jako se vším, o čem se rozhoduji. Vždy si musím být jistá, že je to opravdu něco, co chci," dodala.