Thompsonová svlékla plavky před zraky celého štábu

Třiapadesátiletá Emma Thompsonová natáčela na pláži v Cannes nový film Love Punch. V mokrých plavkách ale dlouho zůstat nechtěla, takže se před zraky desítek lidí ze štábu v klidu převlékla.

Natáčení je pro Thompsonovou dost náročné. S Piercem Brosnanem hrají rozvedený pár, který je nucen se spojit, aby získal zpět ukradené peníze ze své penze.

Emma Thompsonová se při natáčení musí pouštět do adrenalinových disciplín – padat z rozjetého člunu, potápět se a ve scénáři je i let s padákem za člunem. Jediné, co nepřekonala, je strach z výšek, takže na padáku se nechala zastoupit.